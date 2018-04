Incompatibilità, Melis: “Tocca a Toti, levi le deleghe all’assessore Rixi”

Liguria. “La Giunta delle elezioni conferma quello che abbiamo sempre detto: spetta a Toti risolvere una volta per tutte la questione dell’incompatibilità dell’assessore regionale e neoparlamentare Edoardo Rixi”. A dirlo è il consigliere regionale MoVimento 5 Stelle Liguria Andrea Melis.

“E ci attendiamo che il Presidente della Giunta lo faccia in tempi rapidi sia per evitare ogni possibile problema di legittimità degli atti a firma dell’assessore sia, soprattutto, per garantire l’operatività stessa dell’assessorato allo Sviluppo economico” prosegue l’esponente dei pentastellati.

“Oggi ci troviamo nella paradossale situazione di un assessorato di fatto vacante, spuntato, assolutamente non incisivo e impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, per le quali peraltro, Costituzione alla mano, non è più legittimato. Finiamola con questa pantomima e questa perdita di tempo, Toti tolga una volta per tutte le deleghe all’assessore Rixi e individui altri soggetti in grado di restituire continuità e operatività a quest’importante assessorato. Non basta togliere l’etichetta dallo scranno dell’assessore, tanto valeva lasciarla dov’era…” conclude Melis.