Incidente stradale sull’Aurelia a Ceriale: due feriti all’ospedale

Ceriale. E’ di due feriti, uno dei quali piuttosto grave, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa notte lungo la via Aurelia a Ceriale all’altezza del raviolificio San Giorgio.

Secondo quanto riferito, pochi minuti prima dell’una uno scooter con a bordo due ragazzi di 17 anni sarebbe stato colpito da un’auto che stava svoltando in una via laterale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce rossa di Ceriale e della croce bianca di Alassio, i vigili del fuoco di Albenga e l’automedica di Savona Soccorso.

Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi in sella alla moto, trasportati rispettivamente in codice giallo ed in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.