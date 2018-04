Genova. Dopo lo spavento per il treno deragliato sulla linea Savona-Torino, questa mattina, sui binari liguri, più precisamente nella zona del parco di rimessaggio di Terralba vicino alla stazione di Genova Brignole, si è registrato un nuovo incidente ferroviario che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze.

E’ accaduto poco prima delle 9 quando la motrice di un convoglio senza passeggeri non ha frenato in tempo, forse a causa di un malore di un macchinista – ma la cosa è ancora da verificare – ed è, per così dire, andata lunga, spingendo il treno passeggeri lungo il tronco che interrompeva il binario.

Non ci sono stati feriti gravi, fortunatamente, neanche tra gli addetti ai lavori. Sul posto mezzi del 118, che hanno soccorso il macchinista (è lucido e non ferito gravemente) e i vigili del fuoco oltre ai tecnici di Trenitalia e Rfi.

La notizia dell’incidente, sulle prime battute, è circolata tra i pendolari scatenando il panico ma si trattava, appunto, di un sinistro a macchine in rimessa e infatti non ci sono state interferenze con la circolazione ferroviaria.