Savona/Spotorno. E’ stata riaperta ieri sera alle 23.30 la galleria Fornaci sulla A10 tra Savona e Spotorno, gravemente danneggiata venerdì mattina dall’incendio di un pullman che trasportava un gruppo di studenti marchigiani (leggi l’articolo e guarda le foto). Le alte temperature raggiunte all’interno della galleria durante il rogo avevano surriscaldato la volta, rendendo necessaria la chiusura.

Dopo due giorni di lavoro frenetico i tecnici di Autostrada dei Fiori sono riusciti a mettere in sicurezza la volta, e la galleria ora è transitabile ad una corsia. La speranza è che con questa riapertura si possa mitigare il problema delle code che, ieri e l’altro ieri, hanno letteralmente paralizzato l’autostrada A10 e, di conseguenza, l’Aurelia. La riapertura è stata affrettata anche alla luce del periodo festivo, con i ponti del 25 aprile e 1 maggio.

Secondo quanto riferito, però, i lavori non sono ancora terminati: la galleria verrà poi chiusa nuovamente nella notte del 25 aprile per consentire la bonifica, lavori di ripristino e messa in sicurezza per consentire la successiva piena apertura, anche in direzione ponente. Dopo i ponti del 25 aprile e 1 maggio, saranno completati i lavori nelle giornate feriali.