Incendio nella Sarr di Cisano, nuovo sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco

Cisano Sul Neva. Nuovo sopralluogo questa mattina da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri all’interno del deposito di stoccaggio rifiuti Sarr a Cenesi dove ieri mattina si è verificato un altro incendio: proseguono, infatti, i rilievi e gli accertamenti sulle cause del rogo, il quinto in soli quattro anni per l’area di Cisano sul Neva.

Questa volta si è trattato di un principio di incendio, che è stato rapidamente spento e domato dai vigili del fuoco l’incendio: fondamentale anche l’azione del nuovo impianto antincendio installato dalla proprietà dopo i precedenti incendi che avevano creato grossi danni e un forte allarme nella popolazione.

Le indagini ora sono affidate ai carabinieri di Cisano Sul Neva e ai carabinieri forestali di Zuccarello: ad ora non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa, tuttavia stando a quanto trapelato potrebbe trattarsi di un rogo accidentale, un cortocircuito o un fenomeno di autocombustione. Si attendono ancora gli esiti dei riscontri peritali.

– Si tratta del quinto incendio alla Sarr in meno di quattro anni. Il primo avvenne il 3 settembre 2014 (un capannone fu distrutto), gli altri tre tutti nel 2017: il 19 febbraio (bruciò una catasta di carta e legno nell’esatto punto in cui tre anni prima si trovava il capannone distrutto), il 6 giugno e l’8 luglio. Mentre l’incendio del 2014 però è sempre stato considerato accidentale, la sequenza di episodi dello scorso anno in zona ha preoccupato tutti, con il titolare della Sarr che fin da subito ha ipotizzato una origine dolosa ed il sindaco Massimo Niero che ha lanciato l’allarme (“E’ fuori da ogni dubbio che c’è qualcosa che non va“).

Se si considera l’intera provincia di Savona sale a 8 il numero di incendi all’interno di depositi di rifiuti dal 2014 ad oggi. Due sono avvenuti alla FG Riciclaggi di Cairo Montenotte, il primo nell’ottobre 2015 (ad andare a fuoco erano stati alcuni container di materassi e rifiuti ingombranti) e il secondo il 7 gennaio 2018: quest’ultimo rogo venne spento soltanto dopo due giorni di durissimo lavoro, e creò non pochi timori in Valbormida sulle condizioni dell’aria e dell’acqua. Il 18 aprile 2016 invece un rogo ha interessato l’azienda di stoccaggio e recupero rifiuti Comet Recycling a Stella, mentre il 21 agosto 2017 le fiamme sono divampate alla Verde Liguria Riciclaggi in località Canepari a Toirano.