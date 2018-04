Savona. I campionati di hockey prato si avviano alle fasi decisive. Sabato 7 aprile si è disputata la nona giornata della Serie A2.

La partita tra Pistoia e Savona, così com’era accaduto all’andata, è stata combattuta ed avvincente. In terra toscana, però, i biancoverdi non sono riusciti a strappare il pareggio e sono usciti dal campo sconfitti per 3 a 2.

Gli arancioni hanno potuto beneficiare del ritorno del malese Selvaraju Sandrakasi, autore di una doppietta. Giacomo Della Motta sul finire del primo tempo ha realizzato la terza rete dei locali. Il Savona, a segno con Filippo Bormida e Ruben Nuñez su rigore, ha riaperto la partita nella seconda frazione, ma non ha evitato la sconfitta.

Per la squadra condotta da Gonzalo Longo è la quarta sconfitta in nove giornate; in graduatoria i biancoverdi sono stati raggiunti dallo stesso Pistoia. Tuttavia attualmente la situazione di classifica non preoccupa, dato che sul fondo Rassemblement e Moncalvese sono nettamente staccate.

Nel prossimo turno, sabato 14 aprile, il Savona sarà ospite della Moncalvese.

in Serie B il Liguria ha giocato la sua sesta partita di campionato, subendo la quarta sconfitta. Il Cus Pisa riserve, che schierava un organico molto diverso rispetto a quello nettamente sconfitto dai biancoblù all’andata, ha piegato per 4-2 la squadra condotta da Carlo Colla. Le due reti degli ospiti sono state realizzate a Gioiella e Olivieri. Una sconfitta indolore, dato che i toscani non fanno classifica.

Il Cus Genova ha già conquistato l’accesso ai playoff promozione. Per i biancoblù la massima ambizione può essere agganciare la seconda posizione. Per riuscirci dovranno vincere la sfida con l’HC Genova, in programma domenica 15 aprile al Santuario.

La classifica (tra parentesi le partite valevoli giocate): Cus Genova 15 (5), HC Genova 6 (4), HC Liguria 3 (3), Genova Hockey 1980 0 (4).