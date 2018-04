Alassio. “Noi siamo per “voltar pagina” e come obiettivo primario abbiamo quello di formare un lista civica di alternanza, unitaria, rappresentativa di tutti i gruppi di opposizione. Per raggiungere l’obiettivo mettiamo a disposizione comune il lavoro fatto fino ad oggi”. Così il gruppo civico “Alassio Volta Pagina”, in campo per le prossime elezioni amministrative.

“In particolare la bozza del programma, i tantissimi spunti raccolti tramite gli “ascolti” con le associazioni, le scuole, le parrocchie, le categorie, i cittadini attivi sul territorio (oltre 40 incontri fino ad ora che coinvolgono direttamente e indirettamente più di 3000 persone) e le persone del nostro gruppo che si sono dette disponibili per la formazione di una lista che si ponga a servizio della città”.

“Ora scriviamo il programma, scegliamo il candidato sindaco e formiamo la lista comune”.

“Sarà possibile raggiungere positivamente questo risultato con il confronto aperto e costruttivo e riuscendo ad instaurare un sincero rapporto di collaborazione fra tutti. Questi presupposti sono indispensabili oggi e ancor più lo saranno domani se gli alassini ci sceglieranno per amministrare la città” conclude il gruppo civico, che vede in campo Vittoria Bergui, Michela Bruno, Gian Luigi Canavese, Ernesto Carbone, Jan Casella, Gina Cerati, Chiara Costa, Carmela Gallistru, Giacomo Gianetti, Rosanna Iebole, Caterina Maggi, Franco Polli, Testa Agostino e Stefano Trezzani e Giovanni Parascosso.