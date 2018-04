Mioglia. Nel weekend appena trascorso si è svolta la quarta edizione di “Una giornata per Mioglia”, per il secondo anno articolata su due giornate in modo da raccogliere un maggior numero di adesioni.

I volontari e gli amministratori si sono ritrovati per svolgere insieme piccole opere di manutenzione e ripristino del paese, dal taglio dell’erba alla rimozione dei rifiuti, dalla pulizia delle cunette alla cura delle aiuole cittadine, con lo scopo di collaborare per il miglioramento e l’abbellimento di Mioglia, anche in vista delle manifestazioni che animeranno l’estate e la primavera miogliesi.

L’iniziativa scaturisce dall’idea che, con la buona volontà di tutti i cittadini, si possa fare molto per migliorare il paese e mantenerlo in buono stato. Hanno preso parte ai lavori 24 volontari nella giornata di sabato e 22 durante la domenica.

I lavori effettuati in questa “due giorni” sono stati molteplici: ripristino piastrelle, ritinteggiatura pareti, ripristino impianto idraulico e sistemazione delle porte rotte dai vandali negli spogliatoi del campo sportivo; sistemazione porte e tapparelle nelle scuole; manutenzione e pulizia dei sentieri ciclo-escursionistici; pulizia degli arredi e posizionamento dei libri nella biblioteca comunale; sistemazione aiuola antistante le scuole; posa fiori per la stagione primaverile-estiva; potatura siepe adiacente la Chiesa di S. Andrea; taglio erba in varie parti del paese; risistemazione del fondo del campo da bocce coperto; pulizia del viale delle Rimembranze e potatura siepi adiacenti; posa di 5 nuovi tavoli da pic-nic nell’area attrezzata “I Tigli” e stesura impregnante protettivo sugli stessi

L’amministrazione “desidera ringraziare i volontari che hanno aiutato nella preparazione dei pranzi per i volontari, la squadra di caccia al cinghiale numero 66 per l’ospitalità e per la preparazione del pasto del sabato e la Croce Bianca per la collaborazione per il pranzo della domenica”. Il sindaco Simone Doglio ha poi voluto ringraziare tutti i partecipanti: “Voglio fare un profondo ringraziamento a tutti i volontari, residenti e non, che hanno contribuito anche quest’anno al successo di ‘Una giornata per Mioglia’. Vedendo i risultati ottenuti grazie al supporto dei partecipanti non si può che essere orgogliosi dei tanti lavori svolti. Il supporto e l’attività di tutti con il loro entusiasmo rappresenta un grande risultato di solidarietà e partecipazione che, oltre al sindaco e all’amministrazione, deve rendere orgogliosi di vivere in questo Comune. Torno dunque a ringraziare, sia a livello ‘istituzionale’ ma soprattutto a livello personale, tutti i partecipanti che hanno dedicato tempo al proprio paese anche a discapito della propria vita personale in giornate solitamente dedicate al riposo”.