Grande partecipazione per la prima riunione del comitato “Albisola Vivibile”

Albisola Superiore. Si è tenuta ieri sera la prima riunione del comitato spontaneo “Albisola Vivibile”, che si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità cittadina.

“Ieri sera – spiegano i promotori dell’iniziativa – gli albisolesi hanno hanno risposto numerosissimi e determinati a mettere in atto subito iniziative perché si sappia che non è più possibile sopportare il traffico pesante diretto al porto che da più di 10 anni rende la cittadini invivibile”.

Durante la serata l’ingegner Paolo Forzano ha spiegato, supportato da documenti ufficiai, come “le soluzioni proclamate dai vari amministratori per risolvere il problema siano nella realtà irrealizzabili, alcune siano state già respinte dalla Società Autostrade e quindi come la qualità della vita ad Albisola sia destinata a peggiorare”.

“Il vivace e partecipato dibattito condotto dal moderatore Diego Gambaretto ha fatto scaturire numerose proposte di azioni che saranno vagliate nei prossimi giorni e quindi messe in atto”.

Erano presenti i consiglieri di minoranza Franco Tessore e Marino Baccino e l’assessore Roberto Gambetta che hanno assicurato la loro adesione alle future iniziative.

Afferma Diego Gambaretto: “Albisola non è la periferia di Savona e e gli albisolesi sono stufi che la maggior parte di traffico pesante diretto a Savona e al porto attraversi la città. La situazione è al collasso è e la stessa Anas ha affermato che l’Aurelia bis toglierà solo il 20 per cento del traffico ad Albisola. Occorre mobilitarci tutti assieme e dare un segnale in maniera fo