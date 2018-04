Gli studenti di grafica e comunicazione del “Ferraris Pancaldo” espongono alla “Biennale della giovane arte” di Albenga

Albenga. Dare spazio ai giovani artisti di esprimere tutte le loro abilità nel campo dell’arte a 360° è lo scopo della mostra “Biennale della giovane arte” che si è aperta, venerdì scorso, ad Albenga, nella quale sono esposti i lavori dei ragazzi del triennio di grafica e comunicazione del “Ferraris Pancaldo”. Le opere degli studenti sono esposte insieme a quelle dei colleghi delle scuole degli istituti d’arte di Imperia, Albenga e Genova.

La fondazione Gianmaria Oddi ha organizzato, presso il palazzo Oddo, la mostra dove i giovani talenti del “Ferraris Pancaldo” hanno esposto le loro opere in diverse forme. Dieci manifesti di grafica digitale, di cui 3 del progetto “#Puntidivista”, con tematiche sociali e culturali, frutto di progetti svolti durante l’anno scolastico. E poi 22 fotografie che raccontano storie visive legate all’ambiente e alla società. Infine, cinque processi di progettazione di logo marchio che descrivono le attività di comunicazione per le aziende.

Anche il manifesto della “Biennale della giovane arte” è targato “Ferraris-Pancaldo” grazie alla creatività di Omar Tonella, docente presso l’istituto. L’allestimento della mostra è stato realizzato, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, dagli stessi ragazzi in sinergia con i docenti del corso di grafica.

“Questo evento – commentano dalla scuola – è un importante passo per la valorizzazione del mestiere creativo del grafico in un contesto sociale attuale, dove l’immagine ha un grande valore simbolico ed emotivo. Le scuole che tra i loro indirizzi hanno questo corso di studi, sono pronte ad accompagnare i ragazzi verso il mondo lavorativo in modo professionale”. La manifestazione si concluderà domenica 22 aprile.