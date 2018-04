Laigueglia. E’ tutto uguale allo sci di fondo. L’unica differenza è quella che non si scia sulla neve, ma sulla sabbia. L’attrito è maggiore così come lo sforzo muscolare. Laigueglia ha ospitato la manifestazione goliardico-sportiva nella splendida cornice della Baia del Sole la 9° edizione di “Sci di fondo on the beach”.

A vincere è stata la squadra degli “Sciatori disagiati” della Valle Stura. Tra gli ospiti della manifestazione la fondista di Gressan (Valle d’Aosta) Elisa Brocard, campionessa che ha ha partecipato a tre edizioni dei Giochi olimpici invernali, Vancouver 2010, Soči 2014 e Pyeongchang 2018 e a tre dei Campionati mondiali. Le squadre composte dalle località sciistiche del Piemonte, Lombardia, Liguria, si sono sfidate in due categorie, quella Junior e quella Senior. Erano iscritte: Strusa Rachete, Sci Club 13 Clusone 1, Sci Club 13 Clusone 2, Limonstura, Team Mastrolindo, Ski Girls, Sciatori disagiati, Le bionde e le more, Spritz Gang.

La novità di quest’anno è stata il cambio di location. Le gare si sono svolte sull’arenile di corso Badarò, tra gli stabilimenti balneari “Le Palme Beach” e “Ondina”. Oltre allo sci di fondo durante la giornata sono state ospitate prove di “Tiro allo slittino”, “Corsa con le ciaspole”, “Fat Bike”, “Biathlon”.

Al termine delle gare la premiazione dei vincitori. L’evento, condotto da Marco Dottore e Luca Galtieri, con la partecipazione di Marco Dottore, ha avuto uno scopo benefico: una raccolta fondi a favore dell’Airc.

La manifestazione è organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero Ski di Limone Piemonte in copartecipazione con il Comune di Laigueglia ed in collaborazione con la Proloco di Laigueglia, le Associazioni Bagni Marini di Alassio e di Laigueglia, i Bagni Le Palme, Bagni Federico, Bagni Ondina Laigueglia, QuiLaigueglia Rete d’Impresa, Rossignol, Leki, Galup, Shuttle Bike kit, Centro sci fondo e sci nordico Limone Piemonte, Valle Pesio Servizi. Sponsor dell’evento: Baraonda Camporosso, La Cantinetta Limone Piemonte, Acquario di Genova/Costa Edutainment Experience, Grotte di Toirano, Parco Acquatico Le Caravelle, Vivai Montina Cisano sul Neva, e le Associazioni ed Assistenze di Laigueglia quali Mare e Mestieri, Vecchia Laigueglia, Protezione Civile, Croce Bianca, Parrocchia San Matteo, A.S.D. Aquilia Vela, Mestei e Segnue.