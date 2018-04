Giovedì prossimo alla Libreria Ubik presentazione del libro “Partire. Un’odissea clandestina” in colaborazione con ARCI e ANPI

Giovedì 12 aprile ore 18 Libreria Ubik Savona In collaborazione con ARCI Savona e ANPI Savona

presentazione del libro “Partire. Un’odissea clandestina” (Baldini+Castoldi)

Incontro con MAHMOUD TRAORÉ e BRUNO LE DANTEC.

Introducono ALESSIO ARTICO Presidente Provinciale ARCI Savona e RENATA BARBERIS.

Traduzione di FEDERICO BRIVIO.

La storia di Mahmoud Traoré è quella di migliaia di giovani africani che, attratti dal mondo globalizzato, si lanciano sulle strade dell’esilio a piedi o a bordo di taxi-collettivi, camion da bestiame, piroghe, lasciandosi alle spalle il Sahel, il Sahara, la Libia e il Maghreb.

Mahmoud ha impiegato tre anni e mezzo per percorrere la distanza che separa Dakar da Siviglia, mentre a un turista europeo sarebbero bastate tre ore di volo. E a Ceuta lo attende l’assalto alle «barriere di sicurezza»: nella notte del 28 settembre 2005 centinaia di migranti irregolari si gettano sulle recinzioni e i fili spinati che li separano dall’Europa. La polizia apre il fuoco e lascia a terra molti morti, che sono morti senza volto, senza nome, senza identità. Ci sono sopravvissuti che provano a raccontare, ma ne escono solo frammenti di verità al servizio dei media. E così la loro testimonianza, velocemente, si affievolisce.

In cammino verso l’eldorado europeo dopo aver abbandonato l’idea di raggiungere la Costa d’Avorio, devastata all’epoca da una guerra civile, Mahmoud si imbatte in ogni sorta di sfruttatori: doganieri, guide, cacciatori di clienti, affittacamere, poliziotti corrotti, trasportatori, e, seguendo il ritmo intermittente del suo periplo (a ogni tappa, Mahmoud deve trovarsi un lavoro per poter proseguire il viaggio) si scopre una fiorente economia che specula sulle spalle dei più poveri fra i poveri.

Gli autori – Bruno Le Dantec: è nato a Marsiglia e collabora con periodici in Francia, Spagna e Messico. Lavora alla radio (Canal Sur), ha scritto per il teatro, e un libro dedicato a Marsiglia. Mahmoud Traoré: la sua biografia è nelle pagine di questo libro.

La stessa sera alle ore 20 presso la SMS/Circolo ARCI di Cantagalletto Libreria Ubik, ARCI e ANPI Savona organizzano una cena di SOLIDARIETA’ per il 25 Aprile e per la Fiaccolata del 24, per le Corone a tutti i Cippi e le Lapidi che ricordano i Partigiani Caduti per la Liberazione dal nazifascismo e per la Festa sul Priamar: “25 aprile r-esiste 2018”. Dopo la Cena, incontro con Mahmoud Traorè e Bruno Le Dantec. Contributi: Adulti € 14 euro. Bambini dai 6 ai 12 anni € 10. Gratis per bambini sotto i 6 anni. Per info e prenotazioni: 349 3261169