Giovani talenti che crescono sotto la Torretta

Dopo la conclusione del concentramento territoriale sud a Catanzaro è entrata nel vivo la fase di allestimento della nuova Rappresentativa Under 16 LND in vista della partecipazione alla XXII Scirea Cup, il torneo internazionale per allievi al via a giugno prossimo.

Dopo i tre raduni di preselezione, il tecnico Francesco Statuto ha convocato 26 calciatori classe 2002 per lo stage dal 23 al 25 aprile a Novara. Il gruppo sosterrà gli allenamenti al centro sportivo “Novarello-Villaggio Azzurro”: prima sessione lunedì alle ore 15.30, poi doppia seduta martedì (10.00 e 15.00) e mercoledì (10.00 e 14.30).

Unico ligure il biancoblù Luis Mukaj difensore centrale del Savona 2002 che sabato, all’esordio nelle finali regionali ha battuto con un secco 3-0 il Ligorna a Quiliano grazie alle reti di Russello, Piccarreta e Angirillo.

Ecco l’elenco dei convocati.

Portieri: Daniele Marcolla (Trento), Francesco Tocci (Atletico 2000), Mattia Pandolfi (Versilia).

Difensori: Alberto Gabbrielli (Cattolica Virtus), Luis Mukaj (Savona), David Arkaxhiu (Chisola), Moreno Pica (Lombardina), Mounir Ben Khalek (Cimiano), Valerio Proietti (Urbetevere), Filippo Celoni (Sporting Arno), Samuele Tempestini (Maliseti Tobbianese), Mattia Mingolla (Taranto).

Centrocampisti: Niccolò Pecci (Tau Altopascio), Gianluca Germinario (Chisola), Alessandro Bianco (Chisola), Marco De Bellis (Vigor Perconti), Daniele Iacoponi (Urbetevere), Andrea Fulco (Bernardino Cordova), Eugenio Bracelli (Pro Sesto), Jacopo Turchet (P.Carso), Alessio Consoli (P.Carso), Cristian Grigis (Virtus Bergamo).

Attaccanti: Yuri Enrico Dello Iacovo (San Giorgio), Mattia Musicò (Pavia), Gabriele Artistico (Atletico 2000), Luca Aversano (Pro Tor Sapienza).

Staff. Capo delegazione: Alessandro Pica; Allenatore: Francesco Statuto; Vice: Gianfranco Tosoni; Preparatore dei portieri: Marco Fanciulli; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Medico Responsabile: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Walter Verdi; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter Ciolli.