I giovani del Cnam Alassio si fanno valere nella regata zonale

Alassio. Ottimi successi per i ragazzi del Circolo Nautico Al Mare di Alassio nell’ambito della regata zonale organizzata dal Club del Mare che si è svolta ieri a Diano Marina.

Al primo posto, tra gli Juniores, è arrivato Lorenzo Careglio. Buoni piazzamenti anche per gli altri ragazzi alassini: Marta Giudici è giunta quarta nella stessa classifica e prima tra le ragazze; poco più in basso Thomas Guaitolini. Buon piazzamento per Federico Appiano che ha collezionato tre ottimi parziali.

“Siamo orgogliosi di questi nostri ragazzi. I risultati stanno arrivando, merito del grande impegno e del grande lavoro fatto in tutti questi mesi” ha commentato Ennio Pogliano, presidente del Cnam.