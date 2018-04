Savona. Nel nuovo Codice della Nautica l’11 aprile viene riconosciuto come “Giornata nazionale del Mare” in tutte le scuole, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

In occasione della prima Giornata Nazionale del Mare, Assonautica Provinciale di Savona ha realizzato un video, con foto scattate nel tratto di mare tra Albisola Superiore e Celle Ligure e l’illustrazione di un associato.

di 16 Galleria fotografica Assonatica spiega la cultura del mare nelle scuole









“E’ importante conoscere la situazione del nostro mare perché è dalla conoscenza che può iniziare un processo di sensibilizzazione rivolto soprattutto alle nuove generazioni”.