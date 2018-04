Giornata dell’eccellenza, al Falcone di Loano premiati gli studenti più brillanti

Loano. Sabato scorso si è svolta nell’aula magna dell’istituto Falcone di Lono la Giornata dell’Eccellenza durante la quale sono state consegnate le borse di studio intitolate alla profesoressa Gabriella Cuman e alla studentessa Tiziana Bogliolo agli allievi che nel precedente anno scolastico hanno conseguito il diploma di Istruzione Superiore con una votazione di 100/100 e agli allievi delle classi inferiori che hanno conseguito una media eccellente in sede di scrutinio finale.

Nell’occasione sono stati inoltre consegnati attestati di merito a tutti gli allievi che si sono distinti per risultati brillanti. Alla cerimonia era presente anche il vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Loano Luca Lettieri che ha sottolineato come la stretta collaborazione tra il gli Enti locali e l’Istituto sia fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi e per il miglioramento dell’offerta formativa.

Dello stesso parere il Dirigente scolastico del Falcone che ha sottolineato: “La Giornata dell’Eccellenza è una occasione molto significativa per riconoscere e valorizzare il merito dei nostri studenti, per salutare con affetto gli allievi diplomati, per ringraziare dell’impegno i docenti e il personale della scuola che, a vario titolo, ha dato il proprio contributo alla realizzazione di percorsi di maturazione personale e di apprendimento di qualità”.