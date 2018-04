Spotorno. Grande giornata, domenica 15 aprile, per la Ginnastica Libera, impegnata non in una ma bensì due competizioni, nelle quali le atlete spotornesi si sono fatte valere.

Partendo dalla mattinata, a Spotorno, con la seconda prova del campionato Uisp, per la Seconda Categoria Allieve si annotano un primo posto per Giada Ferraro con fune e palla ed un secondo posto per Emma Ganduglia sempre con fune e palla. Proseguendo per la Categoria Junior, con gli attrezzi fune e cerchio, conquistano un secondo posto Delia Grumeza, un terzo posto Sofia La Scala e un quarto Elisa Testa.

Giunge poi il momento delle più giovani, categoria Piccoli Oscar, che si portano a casa grandissimi risultati: per l’individuale, combinato corpo libero e cerchio, si aggiudicano la fascia oro Eva Astigiano e Arianna Cioè; mentre per le squadre fascia argento per Dalia, Giorgia, Teresa e Sophie e fascia bronzo per Emily, Chiara, Chiara, Martina e Marina.

Passando alla Categoria Mini Prima abbiamo per le Esordienti al combinato corpo libero e palla un quattordicesimo posto per Lorena Cimpeanu, per le Allieve al combinato palla e cerchio un primo posto per Ilaria Prestia ed un quinto posto per Beatrice Bernini, per le Junior al combinato cerchio e fune un secondo posto per Vittoria Valdora e un terzo posto per Gea Mantero. Finisce la competizione Chiara Mossa che si aggiudica un quarto posto alla palla.

A Brugnato, invece, le ginnaste spotornesi erano impegnate nella seconda prova regionale Confsport del campionato Élite. La gara è iniziata con la squadra tre palle e due funi composta da Matilde Cantini, Noemi Costabile, Cecilia Lorenzi, Laura Ruda e Giulia Zunino che ottengono il primo posto.

Per la categoria Giovanissime B arriva il secondo posto di Bianca Buccoliero al corpo libero, mentre tra le Allieve Sindi Domi ottiene l’oro allo stesso attrezzo ed è quarta alla palla. Giada Nieuwenhauzen vince con l’esercizio al nastro ed è sesta al cerchio; conclude, per la categoria Allieve, Marilù Rota che giunge quinta al cerchio ma è vincente nell’esercizio alle clavette.

Per le Junior B due primi posti per Laura Ruda nella palla e nelle clavette; stesso risultato ma nella categoria A2 Matilde Cantini prima nel cerchio e nel nastro. Giulia Zunino (Master B) vince alle clavette ma si deve accontentare questa volta di un argento al nastro; Noemi Costabile, nella A2 Master, va al primo posto con palla e clavette.

Una gara costellata da un po’ di imprecisioni che però non fermeranno le nostre ragazze della Ginnastica Libera che si impegneranno ancora di più per i prossimi appuntamenti che le vedranno impegnate con la Uisp, nella gara di squadra agonistica in programma domenica 22 aprile a Genova Sant’Eusebio.