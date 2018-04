Spotorno. Si è svolta l’ultima prova del campionato regionale Uisp Promo B individuale e a squadre, Promo A e Agonistica a squadre.

Ottimi piazzamenti per le ragazze della Ginnastica Libera. Partendo dalla Promo B, troviamo un secondo posto di Chiara Grassini, un quarto di Giulia Piccone e un settimo di Alice Remiddi. Seguono le Allieve alla loro prima gara, con il quarto posto a pari merito di Sara Remiddi e Lucrezia Meroni, il quinto posto di Francesca Pastorino e, a seguire, Francesca Dantone, Martina Lia, Valentina Ferrero e Giorgia Barbano. A terminare la mattinata, la squadra Promo B Esordienti-Allieve con un quinto posto.

A seguire, per la Promo A secondo posto per la coppia Giada Ferraro ed Emma Ganduglia, primo posto per la squadra cinque cerchi composta da Chiara Mossa, Elisa Testa, Delia Grumeza, Emily Vitali, Sofia La Scala; infine, un altro primo posto per la coppia Gea Mantero e Vittoria Valdora.

Terminano questa lunga giornata di gara le ragazze del gruppo Gold, che ottengono il primo posto con la squadra a corpo libero Allieve composta da Giulia Ricco, Marilù Rota, Martina Fiorinelli e Giada Nieuwenhuizen.

Chiusura in bellezza con altri due primi posti per le senior Giulia Zunino, Laura Ruda, Noemi Costabile, Matilde Cantini e Cecilia Lorenzi, ottenuti nella squadra a corpo libero e nel combinato palle e funi.

Grande soddisfazione per tutti i tecnici, Marta Brandini, Beatrice Toro, Elisa Poggi e Fulvio Cantini, e per i dirigenti della società spotornese.

Risultati che fanno ben sperare in vista dei campionati nazionali che si terranno a Bologna dal 24 maggio al 3 giugno.

Il prossimo impegno per la Libera Spotorno sarà il Trofeo Vera, sabato 5 e domenica 6 maggio a Morbegno, con il gruppo Gold.