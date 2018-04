Furti negli stabilimenti balneari di Albisola, preso il responsabile

Albisola Superiore. I carabinieri della stazione di Albisola, al termine di una delicata e complessa attività di indagine, hanno rintracciato ed assicurato alla giustizia B.A. appena 18enne, nato in Marocco ma cittadino italiano, celibe e pregiudicato. Era lui infatti che, nell’estate scorsa, si era reso autore di molteplici furti a danno degli stabilimenti balneari della cittadina del levante savonese.

I militari, infatti, dopo aver ricevuto varie denunce, si erano messi subito sulle tracce del possibile autore con frequenti servizi di osservazione, soprattutto notturni, anche in abiti borghesi raccogliendo indizi e prove che una volta sviluppate hanno ricondotto al giovane, all’epoca dei fatti minorenne e domiciliato ad Albisola.

L’extracomunitario poi è riuscito a far perdere le proprie tracce, fino al primo pomeriggio di oggi quando gli investigatori lo hanno rintracciato in una frazione dell’alessandrino: per lui sono così scattate le manette in relazione agli elementi probatori raccolti a suo carico per la responsabilità dei furti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato sarà associato alla Casa Circondariale Minorile “Ferrante Aporti” di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.