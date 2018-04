Albisola Superiore. I Pirates rialzano la testa imponendosi in trasferta con un perentorio 56-0 contro il fanalino di coda del girone, gli Alfieri Asti.

Sulla partita c’è poco da commentare, se non segnalare l’ottima prova del quarterback #1 Burato, autore di ben cinque td pass e di una segnatura personale, del #10 Colombo che ha messo a segno tutte le trasformazioni e dell’esordiente Federico De Lauretis che ha segnato il suo primo td.

Foto 3 di 5









I Pirati sono sembrati più determinati e concentrati rispetto alle precedenti uscite, che li avevano visti sconfitti, seppur di misura, contro le dirette concorrenti ai playoff.

Il tabellino delle marcature. Touchdown: Burato, Di Falco (2), Prosetti, Moreno, Testa, Pisano, De Lauretis. Trasformazioni: Colombo (7).

Mauro Ferrari, head coach dei Pirates, afferma: “Sono contento della reazione dei ragazzi perché era quello che volevo vedere. Non abbiamo fatto ancora nulla, anzi, non abbiamo neanche cominciato. Credo che le due sconfitte, per come sono maturate, ci abbiano aperto gli occhi su cosa vogliamo e come vogliamo ottenerlo. Tra due settimane ci sarà il derby contro i Whitepreds che comandano la classifica, un team molto forte e ben organizzato. Sarà sicuramente un match aperto e credo che vedrò ancora i miei ragazzi protagonisti”.

Appuntamento a domenica 22 aprile alle ore 15 al Pirates Field di Luceto per il match contro i Whitepreds.