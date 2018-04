Savona. Splendida prova della squadra di fioretto maschile del Circolo Scherma Savona nella Serie B2, andata in scena ad Adria, in Veneto.

I portacolori savonesi salgono sul podio al terzo posto e guadagnano con merito l’accesso alla serie superiore, la B1. La squadra guidata dal maestro Federico Santoro e con Andrea Baldi nella veste di capitano, al posto di Paolo Frosi impossibilitato a partecipare, era formata dallo stesso Andrea Baldi e dai giovani Luca Maretti (15 anni) e Stefano Satta (14 anni).

Inizio molto brillante con tre chiare vittorie nel girone di qualificazione: 45-21 con la Polisportiva di Bergamo, 45-30 con il Club Scherma Bari e 45-13 con Brianza Scherma classificandosi al numero 1 del ranking della gara. Saltato il primo turno di eliminazione diretta, la squadra batte nettamente la Dauno Foggia 45-29 entrando nelle prime quattro, conquistando la promozione nella Serie B2. Perde successivamente per 45-22 con il Cus Pisa, poi netto vincitore della gara, ma infine batte l’Udinese per 45-37 salendo sul podio.

“Una bella prova dei tre ragazzi che poteva anche portarci più in là del terzo posto fino all’argento, ma gli accoppiamenti obbligati dell’eliminazione diretta ci hanno penalizzato di una posizione. Comunque siamo soddisfatti e l’anno prossimo ci batteremo per raggiungere il prestigioso traguardo dell’A2” dichiara Federico Santoro.

Contemporaneamente, sulle pedane di Siena, per il trofeo amichevole del Gran Ducato, Giulia Gosio e Sara Frosi si fermano alle porte della finalissima ad otto, mentre Ottavia Occelli cade in precedenza. I minilame Marco Frosi e Alessandro Caviglia hanno ben figurato nella prova non competitiva di prime lame (9 anni).

Nelle foto: Sul podio da destra Baldi, Satta e Maretti salutano nella premiazione; i tre schermitori indicano il punteggio della vittoria che ha portato la società in B2; sotto il diploma che attesta il terzo posto.

