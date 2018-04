Albenga. Sarà prorogata fino al primo maggio l’edizione 2018 di “Fior d’Albenga”, la rassegna florovivaistica che ogni anno attira migliaia di visitatori all’ombra delle Torri.

Quella di quest’anno è stata un’edizione “da favola” che ha fatto registrare un grande successo di pubblico: le aiuole a tema hanno incantato i bambini e i tanti che hanno scelto di visitare i caruggi del centro storico della città.

La rassegna si sarebbe dovuta concludere il 29 aprile ma visto il successo ottenuto l’amministrazione comunale e l’associazione organizzatrice, presieduta da Mirco Mastroianni, hanno stabilito di prolungarne la durata ancora di qualche giorno.

L’assessore al turismo Alberto Passino dichiara: “Abbiamo deciso un prolungamento della rassegna e dell’allestimento delle aiuole in considerazione del fatto che saranno ancora tantissimi i turisti in arrivo in città per il ponte del primo maggio. Abbiamo voluto concedere loro la possibilità di ammirare la bellezza del centro storico coniugata con la bellezza dei nostri fiori. Fior d’Albenga è infatti una vetrina che promuove le nostre aziende e il florovivaismo”.