Fionda di Legno, a Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno l’opera realizzata da Andrea Zanini

Albenga. Per il terzo anno consecutivo è Andrea Zanini, artista del legno di origine ligure ma residente sulle colline albesi, l’autore del premio “Fionda di legno”, dopo quelli consegnati nel 2016 a Javier Zanetti e nel 2017 a Brunello Cucinelli e ai Nomadi.

L’opera, realizzata in legno di pioppo e di gelso, rappresenta le torri di Albenga che emergono dal mare racchiuse, come in una protezione materna, da una grande conchiglia.

E ovviamente in primo piano la fionda che domenica 15 aprile Antonio Ricci consegnerà a Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, fondatrici di “Doppia Difesa”, affinchè continuino a lanciare sassi metaforici in difesa delle donne, troppo spesso vittime di abusi e violenze.