Fine settimana denso di appuntamenti “di gusto”: Albenga protagonista con Slow Food e Vite in Riviera

E’ un fine settimana denso di appuntamenti di gusto e di discussione sul gusto. Albenga, per una volta, torna ad essere protagonista, grazie a Slow Food e a Vite in Riviera, che sabato e domenica animano in maniera golosa il centro storico, nell’ambito di Fior d’Albenga. Andiamo con ordine.

SLOW FOOD

Sabato 21 e domenica 22 aprile, in Piazza IV Novembre, all’interno di Fior d’Albenga, nell’ambito della Giornata Slow Food, ecco la piazzetta dei presidi con aglio di Vessalico, carciofo di Perinaldo, pecora brigasca, asparago violetto d’Albenga, chinotto di Savona, zucca di Rocchetta (Arca) e il Birrificio 44 di Albenga. Questo il programma di sabato, dedicato per lo Slow Food Day 2018, al grano tenero e alla farina. Sarà possibile acquistare1 kg di farina tipo 2 del molino Agugiaro&Figna.

Alle 10 apertura stand, con lettura e commento di “Slow” il giornale dell’associazione a cura del giornalista Stefano Pezzini e dei suoi ospiti. Alle 11 laboragioco per grandi e piccini “Facciamo il pane dolce per la colazione con il lievito madre e le farine antiche”, a cura della dottoressa Anna Cricenti (dietista). Alle 15 lettura e commento di “Slow” con Stefano Pezzini e dei suoi ospiti, mentre alle 16 special guest Cinzia Chiappori dell’Osteria del tempo stretto di Albenga, chef dell’Alleanza cuochi presidi di Slow Food con “giochi di farina”, segue degustazione. Alle 17.30 laboragioco per grandi e piccini “Facciamo la focaccia con gli aromi liguri con il lievito madre e le farine antiche” a cura di Anna Cricenti. Alle 18.30 ultimi commenti, curiosità e saluti con Stefano Pezzini e alle 19 brindisi di fine giornata.

VITE IN RIVIERA

Albenga è, da diversi mesi, Città del Vino, e oggi lo diventa ancora di più con la presentazione, anticipata a Vinitaly e presentata sabato agli albenganesi, della cartellonistica che verrà sistemata nei prossimi giorni agli ingressi della città. “Con questo nuovo step Albenga diventa Città del Vino anche a livello di immagine per chi arriva in città. A livello formale non cambia nulla, ma certo cambia a livello di immagine. Essere diventata Città del Vino è stata una marcia lunga, abbiamo dovuto superare tutte le tappe burocratiche e tecniche per poter aderire al sodalizio, ma ora ci siamo e vogliamo puntare molto su questo settore, importante sia per la nostra agricoltura che per il nostro turismo. Nel fine settimana, gli aderenti di Vite in Riviera allestiranno uno stand di degustazione all’interno di Fior d’Albenga”, spiega l’assessore Passino. Dalle 17 alle 19,30 i viticoltori di Vite in Riviera proporranno la loro degustazione, sia sabato che domenica.

