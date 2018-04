Finanziamenti alle imprese “Isi 2017”: pubblicato sul sito Inail l’avviso pubblico

Savona. E’ stato pubblicato sul sito www.inail.it il nuovo avviso pubblico per i finanziamenti alle imprese “ISI 2017”. Lo stanziamento previsto per la Regione Liguria è di 5.716.177 euro.

“Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione d’interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricadenti in una delle seguenti tipologie: Asse 1 per i progetti d’investimento e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; Asse 2: per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; Asse 3: per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; Asse 4: per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; Asse 5: per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli” spiegano dall’Inail di Savona.

A partire dal 19 aprile e fino al 31 maggio 2018, le imprese, previa registrazione sul portale Inail, avranno la possibilità di inserire la domanda di contributo, nella sezione “Servizi online”, ed effettuare simulazioni e verifiche delle condizioni di ammissibilità. Il 7 giugno, le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice che le identificherà in maniera univoca. Il 7 giugno, sempre sul sito Inail, sarà pubblicata la data e l’ora di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande.

Per fornire ogni utile approfondimento e assistenza agli interessati, la Direzione Territoriale di Savona e Imperia, in collaborazione con la Contarp Regionale, organizza un incontro di approfondimento sul tema, che si terrà il 10 maggio alle ore 10 presso la sede dell’Unione Industriali di Savona in Via Gramsci 10 – tel. 019/85531.