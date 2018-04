Finale, termina il parcheggio provvisorio sulla passeggiata a mare di Pia

Finale Ligure. Da mercoledì 26 aprile il parcheggio provvisorio aperto sul lungomare Migliorini a Finale Ligure, nella porzione tra il molo e il Boncardo, verrà eliminato ed il viale tornerà interamente pedonale.

Ad annuciarlo è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli: “Con l’inizio della stagione ed i ponti festivi la passeggiata torna ad essere molto utilizzata da residenti e turisti. La commistione pedone e vetture risulta pericolosa. La scelta fatta per limitare i disagi al Rione di Pia caratterizzato dall invasivo cantiere ora deve lasciare spazio alla sicurezza e alle spiagge che hanno riaperto i battenti. Anche le lavorazioni sul cantiere del molo richiedono spazi per le manovre di grossi mezzi confidando che anche questo intervento presto restituisca quel tratto di passeggiata all utenza e la giusta accessibilità agli stabilimenti.”

L’amministrazione ha intenzione di riqualificare il lungomare con un intervento importante: “Siamo nella fase progettuale, stiamo discutendo con progettisti ed enti sovraordinati. Contiamo di iniziare i lavori di certo dopo la stagione ed entro la fine dell’anno. Ancora presto per stabilire una data”, conclude il primo cittadino.