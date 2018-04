Finale Ligure. Si è conclusa la prima edizione dei “Pomeriggi Musicali”, la stagione organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno del Comune di Finale Ligure.

L’ultimo appuntamento ha visto protagonista l’Ensemble Orobico, insieme di fiati che si è esibito dialogando con il pianoforte ed eseguendo brani di autori francesi a cavallo tra Impressionismo e Neoclassicismo: da Poulenc a Ibert a Saint-Saens.

Foto 3 di 4







“Musiche fresche e brillanti hanno toccato le corde dell’animo dell’affezionato pubblico, partendo dal trio di Poulenc si è passati per il Capriccio su Arie Danesi e Russe per flauto clarinetto oboe e piano di Saint-Saens, il quintetto di fiati di Ibert per concludere con il sestetto per fiati e pianoforte di Poulenc” spiegano gli organizzatori.

“La Società dei Concerti conclude così la prima edizione dei ‘Pomeriggi Musicali’ con forte soddisfazione, il pubblico si è sempre dimostrato attento e numeroso, partecipando anche durante giornate di meteo avverso; ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: il Comune di Finale Ligure in particolar modo l’Assessorato a Cultura e Turismo, il personale del Comune e dell’Ufficio Turismo, Finalborgo.it, le attività che ci hanno sostenuto acquistando un abbonamento, lo staff dei volontari della Società (biglietteria, servizio affissione locandine, foto Avilo di Roberto Oliva) e ovviamente il pubblico” aggiungono gli organizzatori della rassegna che danno appuntamento alla seconda edizione “che presenterà numerose sorprese e che verrà inaugurata da uno spettacolo gratuito offerto dalla Società dei Concerti che si terrà domenica 2 Dicembre ore 17 presso l’Auditorium di Santa Caterina”.