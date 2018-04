Finale Ligure. “Abbiamo gettato al vento due punti, giocando meglio della Sanremese, in piena lotta per salire in Lega Pro, venendo raggiunti, a causa di un rigore, a mio parere, molto ‘generoso’, ma in compenso ho ritrovato lo spirito del mio Finale, che mi è piaciuto molto, per come ha interpretato la gara”.

E’ un Pietro Buttu con molta adrenalina addosso, quello che ascoltiamo a fine gara: “Dopo la figuraccia contro il San Donato Tavernelle, avevo intimato ai miei giocatori di cambiare registro e sono stato ascoltato, al punto che oggi il Finale ha giocato la migliore partita della stagione e questo mi lascia ben sperare per il mini ciclo di campionato (ndr, 4 partite) nel quale ci giocheremo la salvezza”.

“L’unica nota stonata è rappresentata dalla doppia espulsione, per reiterate proteste, di Tommaso Scarrone ed Enrico Conti, che mi hanno fatto letteralmente infuriare e che saranno ‘redarguiti’, alla ripresa degli allenamenti, perché certi atteggiamenti non aiutano la squadra in questo momento delicato”.

“Voglio gioco, grinta, volontà e coraggio, per raggiungere l’obiettivo stagionale”