Finale Ligure, tutto pronto per la festa dei 40 anni dell’associazione AIB-Protezione Civile

Finale Ligure. Domenica 29 aprile l’associazione Anti Incendio Boschivo – Protezione Civile di Finale Ligure festeggerà il 40^ anno dalla fondazione.

Un traguardo importante per l’associazione, molto attiva nel territorio finalese e non solo: “In questi 40 anni – spiegano dall’Aib finalese – abbiamo effettuato anche missioni all’estero e nelle zone del territorio italiano colpite da eventi naturali quali terremoti ed alluvioni”.

Attualmente i volontari operativi sono circa una cinquantina compresi quelli operanti nella sezione distaccata di Tovo San Giacomo.

Il presidente nonché fondatore dell’associazione Giuliano Perissuti ricorda: “Era il lontano 1978 quando giovanissimi vedevamo andare in fumo i nostri boschi e, spinti dalla voglia di essere utili agli altri e salvaguardare il nostro territorio decidemmo, al tavolino di un bar, di dare vita ad una squadra di volontari di antincendio boschivo. Abbiamo iniziato con niente, mezzi già vecchi donati da persone che credevano in quello che facevamo ed adattati allo scopo con quello che riuscivamo a reperire. Abbiamo sempre progredito negli anni, con molta determinazione ed anche grazie ai contributi delle varie amministrazioni comunali succedutesi che hanno continuato e, continuano tuttora, a credere in noi ma, soprattutto, grazie allo spirito altruistico che contraddistingue, da sempre, i nostri volontari”.

Il programma prevede dalle 8.30 alle 10 il ricevimento delle associazioni e delle autorità presso piazza Santa Caterina in Finalborgo; alle 10.15 la celebrazione dei festeggiamenti con la consegna dei riconoscimenti ai volontari ed alle 12 presso piazza Porta Testa l’inaugurazione di due nuovi mezzi.

Per l’occasione sono state stampate due cartoline commemorative che potranno essere arricchite anche dall’annullo filatelico speciale emesso per celebrare l’evento.

Oltre alle numerose associazioni di volontariato provenienti da tutta la regione ed alle autorità provinciali e regionale sarà presente un mezzo storico dei vigili del fuoco.