Finale Ligure, nuove alberature sul territorio e manutenzioni sul Lungomare Migliorini

Finale Ligure. In questi giorni sul territorio finalese è iniziata la riqualificazione del patrimonio arboreo. Circa 30 palme e 20 altre tipologie di alberature stanno ripopolando aiuole e spazi verdi che negli ultimi mesi hanno conosciuto abbattimenti determinati da situazioni di pericolo per la vetustà e la precarietà di numerosi esemplari di pini e non solo.

“Una azione programmata da tempo da parte dell’ufficio Lavori Pubblici – spiega il sindaco Ugo Frascherelli – finanziata con 120 mila euro all’anno per i prossimi 3 anni. Risorse importanti che serviranno a riqualificare il verde cittadino, mai prima d’ora considerato e trattato con la giusta attenzione”.

Il primo cittadino si dice particolarmente orgoglioso di questa iniziativa, che mostra un’attenzione particolare all’ambiente ed una programmazione che guarda alla sicurezza dei cittadini. Una lungimiranza amministrativa, sostiene, che permetterà di avere nei prossimi anni un rinnovamento importante: “Siamo partiti dalle palme della specie Batia sul Lungomare Migliorini, Lagerstroemia in via Santuario a Pia (in coerenza con le alberature scelte per via Porro e Via Drione), tamerici ed altre specie nella bella Varigotti, oltre alle alberature di vario tipo nella zona del cimitero del Borgo”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi dettaglia gli interventi messi in atto: “Nei prossimi giorni continueremo a Varigotti e sul Lungomare, per poi passare alla sistemazione del tratto terminale di Via Dante con la sostituzione dei pini pericolosi e il nuovo manto stradale oggi caratterizzato da dossi dovuti alle radici”.

Il Lungomare Migliorini sta vivendo in questi giorni un’azione puntata anche al restyling e alla manutenzione. Un’iniziativa dell’amministrazione per prepararsi alla stagione estiva un po’ migliorati nell’immagine e nel decoro pubblico. L’assessore Guzzi ed il consigliere delegato alle manutenzioni Lena Fabrizio stanno seguendo insieme ai tecnici comunali e alla ditta incaricata una serie di interventi partiti dalla zona ponente del Lungomare.