Finale Ligure, l’amministrazione comunale presenta il nuovo software “Staytour” per la gestione dell’imposta di soggiorno

Finale Ligure. L’amministrazione comunale ha calendarizzato una serie di incontri con i “protagonisti del turismo” per illustrare il funzionamento del nuovo software per la gestione dell’imposta di soggiorno, che nel 2018 sarà applicata solo nei mesi di luglio e agosto. Il calendario degli incontri, che si terranno nella sala Gallesio, a Finalmarina, è stato suddiviso in tre giornate: lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 maggio.

Entrando nello specifico, lunedì 14 maggio, alle 15, appuntamento dedicato ai gestori degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere.

Martedì 15 maggio, invece, alle 9,30, sarà la volta di gestori di B&b e agriturismi. A seguire, alle 11,30, spazio ai gestori di strutture ricettive all’aperto (campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici) e delle altre strutture ricettive (locande, affittacamere, residenze d’epoca, ostelli, case ed appartamenti per vacanze); alle 14,30, toccherà ai proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, dal cognome “A” fino a “Bus”; alle 16,30, infine, dal cognome “Buz” fino a “Dut”.

Mercoledì 16 maggio, poi, alle 9,30, spazio ai proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico ad iniziare dal cognome “Dut” fino a “Lov”; alle 11,30, dal cognome “Lov” fino a “Pug”; alle 14,30, dal cognome “Pug fino a “Zuz”.

“Il software “Staytour”, – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale, – messo a disposizione gratuitamente dal Comune per la gestione on-line degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno, è prodotto dalla ditta Hyksos srl che in sede di presentazione rilascerà altresì le credenziali di accesso. Le tariffe, il regolamento e l’informativa dell’imposta di soggiorno sono invece disponibili sul sito internet del Comune”.