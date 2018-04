Fiaip Savona e Fimaa unite contro l’abusivismo: convegno in Camera di Commercio

Savona. L’unione fa la forza contro l’abusivismo. Fiaip Savona (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) si fanno promotrici di una battaglia in difesa della categoria a partire da un confronto che si terrà presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria in via Quarda Superiore a Savona lunedì 9 aprile alle 11.30.

Le associazioni di categoria hanno chiesto alla Camera di Commercio di farsi promotrice di un protocollo d’intesa per l’attuazione di iniziative idonee a contrastare i fenomeni dell’abusivismo e delle irregolarità nell’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare e, nell’occasione, parteciperà il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale. All’incontro saranno presenti le federazioni di categoria Fiaip Savona (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) con il presidente Fabio Becchi, Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) rappresentata dal presidente Laura Forzano, Anama (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari), e il consigliere camerale in rappresentanza dei consumatori, Andrea Mandraccia.

Si tratta di uno dei numerosi incontri tra Fimaa e Fiaip Savona, attive e unite nei tavoli di lavoro in merito alla tassa di soggiorno. Non ultimo, lo scorso 21 Marzo 2018 si è svolto un incontro, organizzato da Fiaip Savona presso la sede dell’Unione Industriali, sugli aggiornamenti normativi in tema di locazione turistica e tassa di soggiorno, la quale, stabilita dal protocollo d’intesa firmato tra le associazioni di categoria delle strutture ricettive (Confesercenti, Federalberghi, Faita, Fiaip Savona, Fimaa Savona, Upa), campeggi, B&B e agriturismi e i Comuni di Alassio, Borghetto, Loano, Pietra Ligure, Toirano, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Varazze e Albenga, ha aperto un ampio dibattito nella categoria.

Il confronto del prossimo 9 aprile sarà anche l’occasione per chiarire le problematiche e le perplessità legate delle locazioni in ambito turistico, alla tassa di soggiorno e a tutte le irregolarità nell’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare.