Savona. E’ stato celebrato oggi l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si è svolto presso il Terminal Crociere di Savona. Hanno partecipato il Sig. Prefetto, S.E. il Vescovo, il Sig. Procuratore della Repubblica e le massime Autorità Militari e Civili della Provincia, nonché il personale appartenente alla Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

La cerimonia, spiega il Capo di Gabinetto Molinari, è iniziata con la deposizione di una corona ai Caduti della Polizia di Stato è proseguita con la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia.

di 13 Galleria fotografica Savona, Festa della Polizia









Il Questore Attilio Ingrassia, nel corso del suo indirizzo di saluto ha illustrato l’attività svolta dalla Polizia di Stato nella Provincia

La cerimonia si è poi conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti nella loro attività nel corso dell’anno

Ecco la diretta di IVG.it:



Encomio – Sovrintendente Capo Giorgio Bitetto, Gabinetto Polizia Scientifica Savona, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed operative espletava un delicato servizio di ordine pubblico durante la manifestazione “May Day Parade No Expo”, traendo in arresto cinque facinorosi, responsabili di resistenza aggravata, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento e contribuendo, in modo incisivo, alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Milano , 1° maggio 2015”.

Lode – Vice Questore Aggiunto Dr.ssa Fulvia Postiglioni, Dirigente D.I.G.O.S. Savona, con la seguente motivazione: “Per l’impegno profuso nel dirigere un’indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di un decreto di espulsione a carico di un cittadini di etnia kosovara, responsabile di apologia di terrorismo ed istigazione all’odio razziale. Brescia, Vicenza, Pristina (Kosovo) , 1° dicembre 2015”.

Lode – Vice Ispettore Vittorio Metrano e Assistente Capo Coordinatore Gabriella Dubourgel, Posto Polizia Ferroviaria Savona, con la seguente motivazione: “Con impegno e professionalità portavano a termine un intervento di polizia giudiziaria traendo in arresto un cittadino egiziano, responsabile di violenza sessuale. Savona, 20 febbraio 2016”.

Lode – Sovrintendente Massimiliano Minuto e Assistente Capo Albano Vallerini, Sezione Polizia Stradale Savona, con la seguente motivazione: “Con professionalità e spirito di solidarietà, si distinguevano in un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad un uomo con intenti suicidi. Savona, 7 agosto 2014.

Medaglia di Benemerenza – Conferita dalla Società Nazionale di Salvamento Sezione Noli – Spotorno al personale della Squadra Nautica della Questura di Savona, con la seguente motivazione: “Avendo sempre sostenuto, per mezzo della prestigiosa istituzione cui appartengono, le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, salvataggio e soccorso in acqua, rappresentando sempre un riferimento costante e propositivo caratterizzato da elevata professionalità, silenziosa generosità ed impareggiabile altruismo”. Il riconoscimento è stato ritirato dall’Ispettore Superiore Sandro Follesa in qualità di responsabile della sezione di polizia.