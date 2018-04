Savona. Il girone A della Serie D femminile ha una vincitrice: l’Acqua minerale di Calizzano Carcare ha conquistato il successo contro Celle Varazze, archiviando matematicamente la lotta per il primo posto.

Dagna e Parodi hanno guidato il team alla promozione: tre set a zero per le ragazze di Carcare, che al palasport della Natta non hanno lasciato spazio alle ragazze allenate da Lamballi e Dotta, comunque autrici di un ottimo campionato e in lotta per la seconda posizione.

Foto 3 di 6











Seconda piazza, per ora, alla Cogoletovolley, distante da Carcare: sabato sera il team di Repetto ha vinto contro Loano volley in tre set, sorpassando così Celle Varazze di una lunghezza.

Con ancora una gara alla conclusione della fase a gironi della serie, la sfida per la quarta piazza è ancora aperta: l’Albisola pallavolo ha superato nello scontro diretto la Nuova lega pallavolo con un netto 3-0, effettuando così il sorpasso anche in classifica.

Un punto più indietro, insieme a Loano volley, c’è la Arredamenti Anfossi, che sabato sera contro Alassio Laigueglia ha colto una vittoria in trasferta al termine dei quattro set della sfida.

Vittoria anche per la Legendarte Finale: l’incontro dei finalesi contro l’Arredamenti Anfossi si è chiuso in tre set.

Il campionato è stato dominato da Carcare, che chiude la sua stagione senza sconfitte: la sfida della Serie C sarà sicuramente all’altezza delle ragazze valbormidesi.