Varazze. Varazze, come da consuetudine, insieme alla locale sezione Anpi, intitolata a Berto Ghigliotto, ha celebrato il 25 Aprile, Festa della Liberazione, con una serie di cerimonie in centro e nelle frazioni, con la partecipazione del sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e di opposizione, assente il capo gruppo di “Amo Varazze”, autorità militari, religiose, associazioni d’Arma, rappresentanti del locale associazionismo, cittadini e ospiti presenti in città.

«Partecipare per ricordare tutti insieme il giorno della Liberazione riflettendo sul nostro passato senza mai dimenticare. La nostra bella Italia deve rimanere unita nella fratellanza e nella solidarietà, nella fermezza e nella condivisione per affrontare anche con sacrifici i difficili momenti odierni e con orgoglio superarli. Onoriamo oggi il fondamento della Carta Costituzionale come garanzia dei diritti irrinunciabili della libertà dell’uomo ringraziando sempre coloro che a prezzo della vita ce li hanno donati. Il dono della vita per la libertà”, hanno ricordato il sindaco Alessandro Bozzano e il presidente Anpi Varazze Maurizio Gualdi.

Foto 2 di 2



Questo il programma completo della giornata. Alle 9, rappresentanza alla frazione. Pero, località Valloria, per la deposizione di una corona alla lapide di Emilio Vecchia. Alle 9,30, rappresentanza al cimitero urbano per la deposizione di una corona al monumento ai caduti ed alla tomba del partigiano Emilio Vallino. Alle 10,30, raduno dal palazzo comunale delle rappresentanze combattentistiche, autorità civili e militari e partenza corteo con l’accompagnamento della banda Cardinal Cagliero Deposizione corona alla lapide di viale Nazioni Unite, via Malocello, Piazza Sant’Ambrogio, deposizione di una corona in Piazza Sant’Ambrogio alla lapide ai Caduti di tutte le guerre. Via Sant’Ambrogio, via Buranello, passeggiata a mare, piazza De Gasperi. Alle 11, alzabandiera in piazza De Gasperi partenza corteo sulla passeggiata a mare sino a Piazza Bovani deposizione di una corona alla lapide di Nello Bovani, via Mameli, via Campana, piazza Beato Jacopo.

Alle 11,45, saluto e discorso del sindaco, intervento di Paolo Apicella di Anpi provinciale. Conclusione a cura della Banda musicale della Città di Varazze Cardinal Cagliero. Di seguito il discorso integrale del sindaco Alessandro Bozzano.