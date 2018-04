Savona/Albenga. Come ogni anno Cgil Cisl e Uil della Provincia di Savona festeggeranno unitariamente il Primo Maggio, la Festa dei lavoratori.

La festa questa volta sarà dedicata al tema della sicurezza sul Lavoro: “Nell’era dell’innovazione digitale siamo qui a dover parlare di sicurezza sul lavoro. Questi primi quattro mesi dell’anno sono stati terrificanti, ci sono stati moltissimi infortuni e più di 160 morti sul lavoro. Tutto questo è anacronistico e la sicurezza è una responsabilità che deve interrogare tutti: sindacati, imprese e istituzioni. Per noi la sicurezza sul lavoro è diventata una vera e propria emergenza nazionale” affermano le organizzazioni sindacali.

“Il nostro obiettivo deve essere quello di creare più lavoro, il 32% di disoccupazione giovanile costituisce un macigno insormontabile per permettere al Paese di riprendere la via della crescita e dello sviluppo, ma deve essere lavoro dignitoso e sicuro. Per questo il tema della sicurezza sul lavoro è il tema scelto quest’anno da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la festa dei lavoratori, e che sarà al centro delle centinaia di iniziative organizzate dal sindacato confederale su tutto il territorio”.

Due le iniziative in Provincia, ad Albenga in piazza del Popolo e a Savona presso piazza Sisto IV. Il concentramento è previsto alle ore 10:00, successivamente sono previsti gli interventi sindacali: a Savona il segretario nazionale Uil Domenico Proietti, mentre ad Albenga interverrà a nome dei sindacati il segretario provinciale Cisl Claudio Bosio.