Savona. Expo, fiere, concerti, sport e tante altre iniziative in questo fine settimana di metà aprile nel savonese: anche questo weekend non mancheranno numerosi appuntamenti da non perdere nelle diverse località della provincia.

Domenica 15 aprile, dalle ore 8 alle 19:30, shopping a “cielo aperto” a Savona con il Mercato Riviera delle Palme. Nella suggestiva Vecchia Darsena nel Porto di Savona, i migliori ambulanti della Liguria vi aspettano con un innumerevole selezione di banchi dall’abbigliamento, pelletteria e scarpe, articoli per la casa, merceria, intimo, bigiotteria, fiori, profumeria e giocattoli fino agli alimentari. Il mercato si svolgerà anche in caso di pioggia.

Foto 2 di 2



Marina di Loano ospiterà nel weekend la seconda edizione di Expo Futura, evento organizzato dalla Pro Loco di Loano e dedicato all’edilizia, allo sviluppo e alla sostenibilità. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona, del Comune di Loano, di Marina di Loano e della Camera di Commercio Riviere di Liguria ed è stata organizzata con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e del Collegio dei Geometri della provincia di Savona e di aziende di primo piano del settore e non solo: Fassa Bortolo con Gypsotech, Cama Tende Design come Atelier Gibus, Bogetto Impianti per Viessman, RB Clima per Daikin, Isolare e Domodry, Pianfei Edile, Gruppo Pirotto, Index, Bruno Basso, Baseco, Facchin Gru, M&G Engineering, Gbsols, Cometal, Residenza I Cappuccini, Rivierauto, Stone, Ast Promotion, Mastertent e numerose imprese.

Spazio come sempre anche al teatro e alla cultura. Sarà un programma scoppiettante e molto vario quello presentato dagli Archi all’Opera, l’ensemble ufficiale del Teatro “Carlo Felice” di Genova, nell’ambito della rassegna “Fior di Concerti 2018”, organizzata in collaborazione con l’Assessorato a Cultura e Manifestazioni del Comune di Albenga e con l’Associazione Cameristica di Varese. Appuntamento sabato alle ore 21:00 presso la Chiesa di Santa Maria.

La Corale Alpina Savonese organizza il “Concerto di Primavera – Dalla Finlandia a Savona”, patrocinato dalla Città di Savona, dalla Diocesi di Savona Noli e dal Consolato Onorario di Finlandia di Genova. Alla serata parteciperà il Coro “Mestari-Laulajat” di Helsinki. Con gli amici finlandesi è nato un legame quasi casuale ma assolutamente gratificante. Si tratta di un coro maschile nato nel lontano 1915 per iniziativa di alcuni costruttori edili con la passione per il canto: da allora hanno fatto moltissima strada in giro per il mondo. Appuntamento questa sera alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo.

Il Rotary Club e la Confraternita San Bartolomeo a Varazze presentano “San Bartolomeo in musica”, concerto di musica classica con Filippo Falchero al pianoforte e Nevio Zanardi al violoncello con il patrocinio della Città di Varazze e della Croce Rossa Italiana. Brani di J. Brahms, G. Fauré, S. Rachmaninov, R. Schumann, C. Saint Saens. Le offerte raccolte saranno interamente devolute alla Croce Rossa Italiana – comitato locale di Varazze per l’acquisto di materiali per disabili. Appuntamento sabato alle 21:00.

Al teatro Sacco di Savona, domenica alle ore 21:00, “Papà in affitto”, commedia in due atti di Silvano Picerno: Maria e Valentino sono una coppia che non riesce ad avere figli perché gli spermatozoi del marito sono troppo “lenti”. Dopo averle provate tutte decidono di fare la fecondazione eterologa. Prima però di effettuare l’inseminazione artificiale, in cui non sapranno l’identità del donatore, decidono di chiedere al loro caro amico Rodolfo di effettuare un’inseminazione “naturale”! Rodolfo è un professore universitario che ha la nomea di sciupafemmine, tanto da avere alle calcagna la sua ex Raffaella che lo assilla per il riconoscimento la paternità del proprio figlio e ha persino un’amante fissa, la giovane studentessa Nancy. La coppia decide che è proprio il loro amico il prototipo ideale del “papà in affitto”: intelligente, passionale e soprattutto fecondo!

Sabato 14 aprile, alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale “Albengateatro Ambra” del Teatro Ambra di Albenga con Vladi dei Trilli in “I Trilli, una storia genovese dagli anni 70 a oggi”. La storia dei Trilli per la prima volta a teatro, il gruppo folk dialettale che si lega indissolubilmente con quella di Genova. Protagonista sarà il leader dei “Nuovi Trilli,” Vladimiro Zullo, figlio di Pippo (Giuseppe Zullo) storico fondatore del gruppo insieme a Pucci (Giuseppe Deliperi), insieme ai suoi musicisti. Per la regia di Lazzaro Calcagno, lo spettacolo alternerà musica e racconti per far conoscere una storia autentica, una storia genovese che risale ai primi anni ’70 e che prosegue ancora oggi.

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2017 – 2018 organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dalla Compagnia San Paolo e dal Comune di Finale Ligure. Andrà in scena “Due ruote”, una produzione della Compagnia Teatro dell’Ortica di Genova, di Antonio Sgorbissa, con Danilo Spadoni e la regia di Danilo Spadoni e Antonio Sgorbissa. Appuntamento sabato alle ore 21:00 al Teatro delle Udienze di Finalborgo.

Domenica al circolo Chapeau di via Famagosta a Savona apertura a cura di Maurizio Ditozzi Quartet composto da Maurizio Ditozzi, sax, Lorenzo Spinozzi, guitars, Pippo Cavallo, doublebass, Jacopo Forno, drums. Direzione artistica di Gabriele Gentile. A seguire il palco è aperto a tutti i musicisti e cantanti jazz. Il pubblico potrà godere di questa straordinaria atmosfera in compagnia di un drink e gustando le prelibatezze proposte dallo chef per l’occasione.

Spunti innovativi sulle opere d’arte del XV secolo conservate nei musei cittadini e ben note al pubblico: gli affreschi frammentari rinvenuti negli scavi della chiesa medievale di San Domenico il Vecchio e la “Crocifissione” di Giovanni Mazone per la Cappella Sistina di Savona. Massimiliano Caldera presenterà sinteticamente i risultati delle sue ricerche nel corso dell’assemblea annuale dei soci della Società Savonese di Storia Patria nel salone della sede di via Pia 14/4: appuntamento sabato alle ore 17:00.

L’assessorato alla cultura del Comune di Varazze in collaborazione con il Gruppo Artisti Varazzesi informa che domenica 15 aprile si svolgerà la quarta edizione della manifestazione “VarazzeArte”. Circa 60 artisti tra pittori, scultori e ceramisti esporranno le loro opere nella splendida cornice della passeggiata a mare. Un’esposizione che permetterà una “Passeggiata tra Arte e Mare”. In caso di maltempo verrà rinviata al 22 aprile.

Undicesima edizione di “Dischi volanti… incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni”, promossa dall’assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi. La rassegna, quest’anno dedicata alle opere prime e seconde di artisti già affermati e giovani musicisti, sarà realizzata anche con i fondi del Bando Promozione art. 7 L. 93/92 settore audio anno 2017, che si propone di favorire la promozione dei progetti discografici, riavvicinando il pubblico al piacere di ascoltare la musica dal vivo, con riguardo al repertorio “inedito” e “originale”. Ospite della rassegna sarà Gigi Biolcati, che presenterà l’album “Da Spunda” (Visage Music SAS, 2016).

Sabato 14 aprile, alle ore 17.00 in via Garibaldi a Carcare, inaugurazione de “Il Genio della Canapa”, il primo circolo Arci di prodotti a base di canapa: alimentari, cosmetici, canapa light, CBD, tessili e filati.

Sabato e domenica laboratorio di giardinaggio per adulti, bambini e famiglie “Profumo di glicine!”. Sarà l’occasione per scoprire la storia, i metodi di coltivazione e le caratteristiche dei glicini di Villa della Pergola, una collezione 35 varietà diverse per forma e colore, nel momento di massimo splendore della loro fioritura. Durante il laboratorio si affronterà anche un progetto utilizzando i suoi fiori colorati che sfumano dal bianco al rosa, dal viola al blu.

“Corri col cuore” è un raduno benefico di auto storiche, sportive moderne, di lusso e moto, organizzato in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, i Garosci di Pia e la ASD Marshal Rally Savona. Lo scopo della manifestazione è acquistare nuovi equipaggiamenti tecnico sanitari per il distaccamento finalese dei Vigili del Fuoco. Iscrizioni aperte domenica dalle 8:30 alle 10 in piazza Boncardo, sul lungomare. Seguirà una parata immersi nel verde delle colline e pranzo presso un ristorante lungo il percorso. L’uscita si concluderà intorno alle 14:30 quando è previsto il rientro delle vetture sul lungomare, dove i vigili del fuoco ci intratterranno con un piccolo spettacolo.

“Ulivagando”, il tradizionale appuntamento di Quiliano con le olive e l’olio, quest’anno si rinnova completamente. L’intenzione dell’amministrazione comunale di valorizzare e promuovere uno dei prodotti della nostra tradizione per eccellenza, unita alla volontà di far conoscere le varie frazioni del territorio, ha portato l’edizione 2018 a Montagna. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria, è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile, il Comitato di Frazione Montagna, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l’Associazione Tagliate Senza Frontiere e il Frantoio Oleario C.A.T.I. e con la partecipazione dello Slow Food Condotta del Savonese. Due punti di ritrovo: alle ore 14:30 in piazza Costituzione (trasferimento a Montagna con mezzi propri) oppure alle 14:45 in piazza Veirasca a Montagna. Alle 15 partirà la passeggiata narrante di circa 3 km aperta a tutti. Durante il percorso racconti storici, curiosità e punti di ristoro. Alle 17, al termine della passeggiata, in piazza Veirasca prenderanno il via diversi laboratori per grandi e piccini (laboratorio del fare, laboratorio del sapere e laboratorio del gusto) e degustazioni varie. Alle 19:30 cena tipica ligure presso la SMS Montagna (per informazioni e prenotazioni 0198878407 e 0198878260).

Non mancheranno come ogni weekend gli appuntamenti sportivi: outdoor in primo piano a Pietra Ligure con la seconda tappa del circuito italiano e-Enduro powered by Specialized, organizzato da Outdoor Thunder ASD in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure. La prova consentirà ai rider di percorrere alcuni dei suggestivi trail dell’entroterra. A darsi battaglia saranno le e-bike: quattro prove speciali per un totale di 37 km con un dislivello di 1500 m, che si sviluppano sui sentieri che toccano anche Ranzi, Loano, Verezzi e Finale. Partenza dalla centralissima piazza San Nicolò, dove sarà allestita l’area expo della manifestazione. Sentieri che alternano tratti molto panoramici a boschi fittissimi, per tuffarsi nella tipica macchia mediterranea a picco sul mare. I rider troveranno un po’ di tutto: dai tratti flow a quelli rocciosi, salite tecniche, con passaggi veloci e molto tortuosi, tutti percorsi che sapranno regalare agli appassionati del settore grandi emozioni a contatto con la natura.

Vento protagonista sabato e domenica sulla passeggiata di ponente, dove si svolgerà “Andora Windsurf… Venti”, due giorni di eventi organizzati dall’associazione Andora Wind Surf con il patrocinio del Comune, che proporrà momenti teorici e pratici di avvicinamento allo sport aperti a tutti. Per gli appassionati ci sarà l’esposizione di attrezzature da windsurf e un’originale mostra di materiale d’epoca. Se le condizioni meteo lo permetteranno l’associazione realizzerà delle lezioni teoriche e pratiche di surf. Si preannuncia spettacolare l’originale Veleggiata Storica, organizzata per domenica dalle ore 15.

Sabato 14 aprile a Loano, si svolgerà la terza edizione della manifestazione sportiva “Run for autism”, organizzata dell’A.S.D. Runners di Loano con il patrocinio del Comune di Loano. L’iniziativa anche quest’anno prevede accanto alla camminata di 3 km, una corsa non competitiva di 8 km. Il ritrovo sarà alle ore 14.00 presso il Giardino del Principe e la partenza alle ore 15,00. L’evento sportivo è aperto a tutti grandi e piccini e il ricavato, come già avvenuto nelle altre edizioni, verrà devoluto interamente ad una associazione del territorio.

Lo staff di Riviera Sport, in collaborazione con Run X Tutti, organizza sabato mattina dalle ore 10:00 un allenamento collettivo per celebrare il primo quinquennio di attività. Potrete scegliere fra tre gruppi in base al vostro livello. 50′ circa di attività per tutti, in modo da partire e arrivare assieme. Il ritmo verrà dettato dall’ultimo del gruppo, percorso pianeggiante, con partenza dal negozio in direzione Varazze. Raggiunti i 25′ si torna indietro al punto di partenza. Al termine stretching, presentazione dei nuovi arrivi Primavera Estate 2018 e rinfresco per tutti offerto da Riviera Sport. Ritrovo e iscrizioni ore 10 direttamente in negozio in via Aicardi 126 a Celle Ligure. Sono gradite le preiscrizioni.

Domenica 46ª edizione del Trofeo Città di Loano e la prima sfida internazionale del 2018 riservata agli Juniores che si correrà sulle strade italiane promette spettacolo grazie ad un parterre di talenti di primissimo livello. Il grande lavoro dello staff del Velo Club Loano – Cicli Anselmo ha consentito anche quest’anno di radunare al via il meglio del ciclismo giovanile europeo che si confronterà lungo i 127,3 chilometri in programma per premiare il successore del francese Jeremy Montauban (Chambery Cyclisme) che lo scorso anno si è aggiudicato questa prestigiosa classica loanese.

Per tutti gli altri eventi e manifestazioni nel savonese è possibile consultare la sezione “Life”.