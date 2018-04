Liguria. Sereno, limpido, tiepido. Insomma, una bella giornata di primavera, anzi una serie di belle giornate, sono la situazione meteo con cui avremo a che fare nei prossimi giorni. L’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo occidentale determina condizioni di bel tempo. E quindi ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, mercoledì 18 aprile, al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con addensamenti nuvolosi consistenti solo nell’interno savonese e imperiese. Possibili anche degli scrosci d’acqua piuttosto passeggeri in Val Bormida e sulle Alpi Liguri. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte i possibili rovesci da instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri. Venti tesi da nord, mare stirato. Temperature in aumento: saranno comprese tra 10 e 27 sulla costa, tra 3 e 22 nell’interno.

Domani, giovedì 19 e venerdì 20 aprile, ancora cielo sereno, soleggiato e poco nuvoloso ovunque. Ancora venti settentrionali a garantire l’assenza di nubi. Mare poco mosso. Temperature stazionarie e miti.