Esordienti A: Idea Sport da dieci e lode alle finali regionali

Albenga. Alla Sciorba di Genova si sono svolte le finali regionali Esordienti A. Interessante e tecnicamente valido il comportamento degli Esordienti A savonesi, tra i quali le individualità di spicco ancora una volta non sono mancate.

In particolare, nel settore femminile si sono distinte Emma Balbis, Gaia Guerriero, Amelia Celiberti, Matilde Riccardi, Sofie Alberti; nel settore maschile, puntuali conferme di Gabriele Mirotta, Diego Cerruti, Alessio Tealdi, Carlo Ciarlo, Filippo Carozzo, Luca Bosticco, Joel Pontanari ed Emanuele Pandolfi.

L’Idea Sport di Albenga si è classificata seconda solo al Genova Nuoto nella classifica finale per società. Per gli atleti del tecnico Renato Marchelli sei ori (quattro individuali e due di staffetta), sette argento e otto bronzi.

Per l’Amatori Nuoto Savona due medaglie d’argento e tre bronzi; due bronzi per il Doria Loano; un argento per la Rari Nantes Cairo.

Ecco i piazzamenti sul podio.

Balbis Emma (Idea Sport)

1ª 200 stile libero 2.19.29

1ª 200 misti 2.37.93

2ª 400 misti 5.34.52

Mirotta Gabriele (Idea Sport)

1° 200 stile libero 2.09.75

1° 100 stile libero 58.78

2° 400 stile libero 4.37.25

2° 200 misti 2.30.37

Cerruti Diego (Amatori Nuoto Savona)

2° 400 misti 5.25.81

3° 400 stile libero 4.43.51

2° 1500 stile libero 18.36.07

Guerriero Gaia (Idea Sport)

2ª 400 stile libero 4.58.80

2ª 200 stile libero 2.19.5O

2ª 100 stile libero 1.04.93

Tealdi Alessio (N.C. Liguria)

1° 200 rana 2.52.25

Ciarlo Carlo (Amatori Nuoto Savona)

3° 100 dorso 1.17.2

3° 400 misti 5.53.85

Celiberti Amelia (Amatori Nuoto Savona)

2ª 200 farfalla 2.44.47

Carozzo Filippo (Rari Nantes Cairo)

2° 200 dorso 2.40.70

Riccardi Matilde (Idea Sport)

3ª 100 rana 1.23.49

Bosticco Luca (Idea Sport)

3° 200 dorso 2.28.05

Alberti Sofie (Idea Sport)

3ª 100 dorso 1.19.12

3ª 200 dorso 2.46.86

3ª 100 stile libero 1.09.93

Pontanari Joel (Doria Loano)

3° 100 rana 1.23.55

3° 200 rana 3.01.86

Pandolfi Emanuele (N.C. Liguria)

2° 100 rana 1.18.25

Staffetta 4×100 stile libero femmine

1ª Idea Sport Albenga (Riccardi, Celiberti, Guerriero, Balbis)

2ª Chiavari Nuoto

3ª Aragno Rivarolesi

Staffetta 4×100 mista femmine

1ª Idea Sport Albenga (Alberti, Balbis, Celiberti, Guerriero)

2ª Aragno Rivarolesi

3ª Chiavari Nuoto

Staffetta 4×100 stile libero maschi

3ª Idea Sport Albenga (Bosticco, Aresi, Vernaleone, Mirotto)

5ª Amatori Nuoto Savona (Signori, De Luigi, Tagliani, Cerruti)

Staffetta 4×100 mista maschi

3ª Idea Sport Albenga (Bosticco-Aresi-Vernaleone-Mirotto)

5ª Amatori Nuoto Savona (Tagliani, Signori, Cerruti, De Luigi)

Hanno contribuito ai piazzamenti delle società acquistando punteggi significativi: Thomas Signori, Filippo Sala, Luigi Soldati, Vladimir Moreno, Andrea Tagliani, Marcel De Luigi, Daniel Alfonso, Lorenzo Giordano, Leon Spano, Pietro De Andreis, Anna Magliano, Letizia Vulpetti, Valentina Martino, Rebecca Luongo, Anna Marzorati.

Nelle foto: Renato Marchelli e Emma Balbis.