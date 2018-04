Escursionista smarrito nei boschi di Toirano, salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco

Toirano. C’è voluto l’elicottero dei vigili del fuoco per trarre in salvo l’escursionista che questo pomeriggio si è smarrito nei boschi a ridosso del complesso delle grotte di Toirano.

Non riuscendo a ritrovare la via di casa, l’uomo ha chiesto l’intervento del Nue, che ha subito attivato la macchina dei soccorsi allertando il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Trovandosi in una zona piuttosto impervia e difficile da raggiungere, è stato necessario chiedere il supporto di aereo Drago, che dopo aver raggiunto il punto in cui si trovava ha “vericellato” l’escursionista traendolo in salvo.