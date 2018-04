Equilibrismo, giocoleria, improvvisazione teatrale: ecco i prossimi laboratori di Yepp Loano

Loano. Attività circensi e recitazione teatrale: sono i due ambiti in cui si svilupperanno i prossimi laboratori organizzati dal Gruppo Yepp di Loano con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali e giovanili del Comune.

Per tutto il mese di aprile le attività pomeridiane del centro giovani “Le città invisibili” di Loano si sposteranno da Palazzo Kursaal al parco Don Leone Grossi, dove il funambolo Simone Peretti di Circo Incerto darà vita ad un interessante laboratorio di equilibrismo, di tecniche di giocoleria e camminata sui trampoli.

Le attività si terranno dalle 16 alle 18 dei giorni 13, 20, 27 aprile e 4 maggio e sono rivolte ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, che così potranno apprendere tecniche circensi con diversi attrezzi tra cui i fazzoletti, le palline, i piattini e i trampoli. Al termine dei laboratori, gli “alunni” daranno vita ad una performance itinerante all’interno di un grande evento in programma il 6 maggio a Loano.

“Questo laboratorio – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore con delega alle politiche sociali e giovanili Luca Lettieri – rappresenta la risposta a due necessità importanti sulle quali la nostra amministrazione sta lavorando da tempo: da un lato, garantire alle famiglie e ai ragazzi momenti di aggregazione e socializzazione attraverso attività ludiche e ricreative; dall’altro, presidiare le aree pubbliche (in modo particolare il parco Don Leone Grossi). La presenza dei ragazzi di Yepp Loano non solo servirà ad animare uno spazio frequentato da famiglie e bambini, ma permetterà anche di avere un utile ‘presidio’ in grado di garantirne la tranquillità e la sicurezza”.

Contemporaneamente, il gruppo Yepp di Loano ha organizzato un laboratorio di “gioco di ruolo live” in cui i partecipanti, prendendo spunto da tecniche di improvvisazione teatrale, metteranno in scena un’indagine interattiva e guidata. L’atmosfera sarà quella dei gialli vintage di Agatha Christie e Sherlock Holmes. Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 14 ai 25 anni e si terrà nella biblioteca civica di Loano a partire dalle 19 nei giorni 18 aprile, 2 e 9 maggio.