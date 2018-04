Savona. Continua la sfida tra Genova e Imperia per la conquista del campionato di Serie D di pallavolo maschile: il girone unico vede sempre la Sant’Antonio al primo posto, seguita a due lunghezze di distanza da Volleyprimavera e Admo volley.

I primi della classe sono riusciti a piegare la Adpsm2013 Rapallo con un netto 3-0, conservando il primo posto della serie a tre giornate dal termine. Per le inseguitrici sono giunte altrettante vittorie: gli imperiesi del Volleyprimavera hanno superato in tre set i Barbudos Albenga, mentre la Admo ha avuto la meglio sul Santa Sabina, sempre al quarto posto, per tre set a zero.

La Sabazia pallavolo, con il sesto posto, è la migliore delle savonesi: domenica sera ha ospitato la Colombo Genova, vincendo in tre set; vittoria anche per Celle Varazze volley, che con il medesimo risultato ha superato la Volare volley.

Tie break durissimo, come giusto in un vero derby, tra Maremola volley e Alassio volley: avanti il Maremola per due set, l’Alassio ha rimontato fino al 2-2, per poi cedere al termine di un tesissimo tie break, conclusosi 15-13.