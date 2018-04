Elezioni sindacali, la soddisfazione di Uil-Fpl: “Premiato chi si batte per i lavoratori”

Savona. “Come Uil-Fpl, a scrutini totalmente acquisiti, non possiamo che dare un giudizio più che positivo sul risultato ottenuto nel territorio savonese”. Così il segretario generale del sindacato, Milena Speranza, commenta i nemeri delle recenti elezioni svoltesi negli enti locali della provincia di Savona.

“Con i voti ottenuti abbiamo incrementato del 3 per cento il risultato del 2015 – spiega Speranza – Siamo il primo sindacato nel comune di Pietra Ligure dove otteniamo ben cinque seggi e nel Comune di Andora dove ne otteniamo due, siamo il secondo sindacato a Finale Ligure e a Loano dove raddoppiamo i nostri seggi e risultiamo secondi anche ad Albissola Superiore, Albissola Marina, Laigueglia e Quiliano”.

“Nel Comune di Albenga conquistiamo due seggi, a Savona e a Ceriale un seggio, mentre ci affermiamo nei comuni di Giustenice, Tovo San Giacomo, Piana Crixia, Zuccarello, Nasino, Cisano sul Neva, Castelbianco ed Arnasco e siamo presenti a Celle Ligure, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone e Ortovero”.

“Nella Camera di Commercio, nell’amministrazione provinciale e all’istituto Domenico Trincheri conquistiamo complessivamente quattro seggi. Nell’Asl2 savonese, dove il nursing-up aumenta del 10,50 per cento e la Cgil perde il 13 per cento, incrementiamo il nostro risultato del 3 per cento contro lo 0,60 della Cisl e riconfermiamo i nostri 8 seggi precedenti”.

“Crediamo che ilrisultato che ci ha premiato sia la tangibile testimonianza delle lavoratrici e dei lavoratori verso chi sa battersi sempre e solo nel loro interesse. Ringraziamo i 100 lavoratori che hanno scelto di candidarsi nelle nostre liste, ai 40 che sono stati eletti auguriamo buon lavoro rassicurandoli che saremo come sempre al loro fianco ed ai 698 che ci hanno votato diciamo seicentonovantotto volte grazie”, conclude Milena Speranza.