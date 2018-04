Elezioni Rsu, il segretario Pasa: “La Cgil è il primo sindacato nel pubblico impiego, vittoria importante”

Savona. “Una grande vittoria per la Fp Cgil alle elezioni Rsu nel pubblico impiego. Tre giorni di voto, con una partecipazione altissima delle lavoratrici e dei lavoratori, che ci consegnano un’enormità di suffragi e una forte rappresentatività e che, di fatto, scrivono una grande prova di democrazia del lavoro”. E’ il commento del segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa dopo il rinnovo delle Rsu sindacali.

“Dai dati in nostro possesso, siamo il primo sindacato nel mondo del lavoro pubblico che rappresentiamo, quello degli enti locali, delle funzioni centrali e della sanità”.

“Il sindacato confederale si conferma essere ancora una volta centrale: un baluardo di unità del mondo del lavoro contro le spinte corporative che le lavoratrici e i lavoratori hanno, con questo voto, rigettato” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

“Una vittoria importante, quella della Funzione pubblica Cgil e della Cgil tutta, frutto dell’impegno delle delegate e dei delegati e di tante iniziative nei luoghi di lavoro. Ora con le RSU elette occorre dare impulso alla contrattazione decentrata finalmente riconquistata e lavorare alle piattaforme dei prossimi rinnovi contrattuali”.

E il segretario Cgil entra nel merito dei risultati: “Il dato finale delle elezioni ci consegna questo risultato: Funzioni Centrali (Prefettura, Questura, Ministeri, Inps, Tribunale ecc…) siamo al 30% di consensi ; Funzioni Locali (Comuni e Provincia) sfioriamo il 50% di consensi e siamo il Primo Sindacato in Provincia di Savona; Sanità (Asl 2, con i quattro ospedali della Provincia, Pietra Ligure, Cairo Montenotte, Savona ed Albenga) ci confermiamo primo sindacato in provincia di Savona con oltre il 28% di consensi”.

“Unica nota dolente in tutto il panorama provinciale è stato il risultato del Comune di Savona , che non ci sorprende ma che deve fare riflettere tutta la Confederazione. Riflessione importante, risultato quello del 2018 che vede la nostra organizzazione passare dal 60% al 30% e da 8 delegati a 4 delegati. Risultato causato sicuramente dalla situazione generale del Comune di Savona (pre-dissesto finanziario), dalla gestione politica Comunale fallimentare degli ultimi anni e quindi abbia vinto la voglia di cambiamento che ha fatto diminuire la nostra rappresentanza a scapito di altre sigle sindacali, in questo caso dal sindacato autonomo” spiega Pasa.

“Rimane la soddisfazione di aver comunque tenuto nel comparto della sanità (primo sindacato), comparto sotto attacco dalla Regione Liguria, così come abbiamo ottenuto uno straordinario successo aumentando sensibilmente la nostra rappresentanza in quasi tutti i Comuni della Provincia (Vado Ligure 93%, Albenga 70%, Quiliano 84%, Finale Ligure 60%, Albisola Superiore 75%, Albissola Marina 95%, Cairo 60% e Carcare 100%). In generale abbiamo avuto in tutta la Provincia oltre il 37% di consensi, attestandoci al primo posto nel settore del Pubblico Impiego” conclude Pasa.