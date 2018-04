Carcare. “E’ caratterizzata da due elementi: l’affidabilità di un gruppo amministrativamente collaudato e un forte rinnovamento anagrafico”. Così il candidato sindaco di Carcare Christian De Vecchi ha presentato la lista che lo sosterrà alle prossime elezioni comunali. Ai nomi comunicati nei giorni scorsi (Patrizia Mazza, Matteo Bonino e Marco Camoirano), oggi si aggiungono quelli della libera professionista Enrica Bertone 43 anni, del imprenditore Alex Percudani di 27 anni, e del giovanissimo Andrea Alloisio, 23 anni, da tempo inserito nel mondo del volontariato e dello sport.

“Non tutti i giovani sono in fuga dalla nostra vallata, in molti restano sul territorio e sono pronti ad accettare nuove sfide, anche elettorali, a disposizione del proprio paese e della propria comunità” osserva il candidato sindaco che ribadisce: “Gli elementi che caratterizzano la Lista De Vecchi sono figli di una ricetta semplice, costruita sul gruppo che attualmente amministra Carcare, ovvero l’attuale sindaco Franco Bologna, l’assessore alle politiche sociali Dr. Sandro Ferraro, l’assessore alla cultura Giorgia Ugdonne ed io, che ricopro la carica di assessore ai lavori pubblici”.

“La lista riceverà una innovatrice spinta anagrafica attraverso l’affiancamento di un nutrito gruppo di giovani, inseriti nel tessuto associativo e professionale locale, con una forte identità carcarese” conclude De Vecchi.

Nel frattempo la campagna elettorale entra nel vivo e con lo slogan “è pubblico è tuo” i componenti della Lista De Vecchi inizieranno ad incontrare i carcaresi, con un percorso diviso in 7 tappe, ovviamente una al giorno, per approfondire le funzioni e i servizi che vengono erogati quotidianamente ai cittadini.

Sei di queste tappe avranno luogo nel point elettorale di via Garibaldi n°88, mentre una si svolgerà nella frazione del Vispa, tutte con orario di inizio alle 20.30. Occasioni per iniziare a conoscere i candidati e per cogliere gli aspetti caratterizzanti la “carta degli impegni”, ovvero i temi e le novità del programma elettorale ma, in questo caso, volutamente collegati ai settori operativi del ente pubblico comunale.