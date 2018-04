Elezioni Alassio, si spacca anche Fratelli d’Italia: Invernizzi è con Melgrati, ma il partito sta con Canepa

Alassio. Rocco Invernizzi corre con Marco Melgrati, Fratelli D’Italia no. La campagna elettorale di Alassio si arricchisce di una nuova spaccatura interna in casa del centro destra come conferma la segreteria regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni. Se l’esponente di Fdi Invernizzi ha infatti annunciato che correrà al fianco di Melgrati, il partito di cui fa parte ha confermato pieno appoggio a Enzo Canepa.

“E’ priva di ogni fondamento la notizia apparsa ieri sui principali media che riporta l’appoggio di Fratelli D’italia al sindaco Melgrati! Rocco Invernizzi, consigliere uscente del Comune di Alassio, ha fatto una scelta del tutto personale, ovviamente legittima trattandosi di una consultazione amministrativa comunale” spiegano dalla segreteria di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia non fa scelte personali ma politiche. Essendo quindi parte integrante e fondamentale della coalizione di centro destra sosterrà con proprio simbolo e propri candidati la lista del sindaco Canepa insieme agli amici di Forza Italia e della Lega” concludono dalla segreteria ligure del partito di Giorgia Meloni.