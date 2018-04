Due libri per… chi viaggia spesso in treno e chi dovrebbe credere di più in se stesso

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI DOVREBBE CREDERE DI PIU’ IN SE STESSO

Titolo: Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly

Autore: Nicola Attadio

Editore: Bompiani

Pagine: 204

Prezzo: 16,00 euro

E’ un libro biografico della prima donna reporter di un importante giornale statunitense a cominciare dal 1887. E’ la storia dell’indipendenza della persona, in questo caso di una donna che, a differenza di un uomo, per riuscire deve, in più, sopportare il peso di tutti i pregiudizi e superare tutti gli ostacoli sessisti sparsi per il mondo fatto per gli uomini e non per le donne. Nellie riuscirà a raccontare l’ America agli americani e si troverà ad essere pioniera di una figura mai esistita prima: la donna intrepida, artefice del proprio destino.

Frasi che ci hanno colpito: “Nellie Bly arriva e compie un’impresa giornalistica che davvero pochi colleghi maschi sarebbero stati in grado di fare meglio. Ha mostrato che sangue freddo, destrezza nel mestiere e abilità investigativa non sono capacità riservate solo ai nostri colleghi uomini”.

CONSIGLIATO A CHI VIAGGIA SPESSO CON TRENITALIA

Titolo: Tokyo Express

Autore: Seicho Matsumoto

Editore: Adelphi

Pagine: 175

Prezzo: 18,00 euro

Un viaggio attraverso il Giappone degli anni Cinquanta, seguendo la pista di un doppio suicidio che in realtà cela dell’altro. Da Tokyo a Kashii, da Kamakura a Sapporo, da Sapporo di nuovo a Tokyo. L’indagine seguita prima dall’ispettore Torigai, e poi dall’ispettore aggiunto Mihara coinvolge sostanzialmente tutto il Paese, senza che nessuno lo sappia. Il punto di vista dell’investigatore anziano e di quello giovane, uno scambio di idee e di diversi punti di vista che ti lasceranno in sospeso fino alla fine.

I toni moderati, precisi e al tempo stesso decisamente cadenzati, aiutano il lettore a comprendere il reale susseguirsi degli eventi. Semplici suggerimenti che riescono a costruire un noir esemplare. La soluzione è lì, a portata di mano, basta procedere per gradi escludendo l’impossibile.

Frasi che ci hanno colpito: “Quando il senso comune diventa un dato di fatto, spesso ci induce in errore”.

“La quinta di copertina” è la rubrica per gli appassionati di lettura, ogni venerdì due libri consigliati da “La Compagnia dei Lettori”: clicca qui per leggere tutti gli articoli