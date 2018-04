Due libri per… chi perde sempre la concezione del tempo e chi dà tutto per scontato

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI PERDE SEMPRE LA CONCEZIONE DEL TEMPO

Titolo: La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo

Autore: Audrey Niffenegger

Editore: Mondadori

Pagine: 504

Prezzo: 11,00 euro

Un romanzo difficile da dimenticare, che riesce a farti commuovere e allo stesso tempo sorridere. E’ un libro che pone molte domande sulla nostra reale libertà di scegliere come vivere la nostra vita, la cui storia ci insegnerà ad amare il tempo che noi abbiamo a disposizione. Scritta come un diario, la moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo” vi farà appassionare come poche storie d’amore riescono ancora a fare e una volta terminato lo vorrete di nuovo ricominciare, lascerà un vuoto difficile da colmare. Imparerete anche voi ad amare Henry con gli occhi di Clare.

Frasi che ci hanno colpito: “E’dura rimanere indietro. Lo aspetto senza sapere dov’è e se sta bene. E’ dura essere quella che rimane. Perchè l’assenza intensifica l’amore?”.

CONSIGLIATO A CHI DA’ TUTTO PER SCONTATO

Titolo: Il nostro tempo nel mondo

Autore: Abby Fabiaschi

Editore: Nord

Pagine: 366

Prezzo: 16,90 euro

La dolorosa vicenda di questa famiglia permette di riflettere sull’importanza del non dare mai tutto per scontato, di apprezzare ciò che gli altri, silenziosamente e quotidianamente, fanno per noi e per la nostra vita. È un romanzo corale, in cui i vari protagonisti raccontano la storia dal loro punto di vista fino all’epilogo spiazzante e straordinario.

Frasi che ci hanno colpito: “L’amore degli amici e dei familiari va guadagnato, ma anche loro devono meritarsi il tuo”. “Non rinunciare a leggere fino a quando non avrai trovato il tuo libro preferito, e ti consiglio di non smettere nemmeno allora”.

