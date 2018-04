Due incidenti gravi in pochi giorni: nasce il comitato “Albisola Vivibile” per migliorare la viabilità cittadina

Albisola Superiore. Si chiama “Albisola Vivibile” il comitato spontaneo sorto ad Albisola per cercare di trovare soluzioni utili a migliorare le condizioni della sicurezza lungo la rete stradale cittadina, specie a seguito dei due gravi incidenti verificatisi nei giorni scorsi.

“La situazione in cui si trovano le strade di Albisola è drammatica e i due incidenti mortali degli ultimi tre giorni in cui due persone sono morte sulle strisce stradali sono solo l’epilogo di una situazione insostenibile per tutti – spiegano dal comitato – Per questo è nato un gruppo spontaneo che si riunirà per prendere iniziative in previsione di azioni per il bene comune, invitando tutti gli albisolesi a partecipare, compreso la giunta albisolese, le opposizioni e i gruppi politici primi tra tutti Pd e M5S”.

Il primo incontro pubblico si terrà giovedì 19 aprile alle 21 presso la sala degli alpini in corso Mazzini ad Albisola. Sarà presente il presidente del comitato casello albamare ingegner Paolo Forzanola.

“Confidiamo nella voglia dei cittadini di trovare una soluzione e fare qualcosa e di non essere solo leoni da tastiera: possiamo anche non occuparci di politica ma la politica si occuperà comunque di noi”, conclude il gruppo.