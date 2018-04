Domenica a Solva (Alassio): la SMS organizza la tradizionale Festa delle Biscette

Domenica prossima, 29 aprile, a partire dalle ore 12 la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Solva (Alassio) – aderente ARCI Savona – con il patrocinio del Comune di Alassio organizza la Festa delle Biscette nel Piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale.

Le biscette sono una gustosa specialità: “impastata la farina con poca acqua, viene aggiunto un poco di zucchero e semi di finocchio silvestre che cresce sulle nostre balze; con la pasta fatta lievitare, vengono fatti tanti pezzetti lavorati in modo da assumere la forma di piccole bisce o vipere, che fritti nell’olio bollente, vengono immediatamente consumati con indicibile soddisfazione dai bambini e dagli adulti, non solo Solvesi ma anche dai numerosissimi Alassini e dagli ospiti della località della Baia del Sole che partecipano alla sagra annuale, salendo al “Belvedere” ed alla chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata di Solva” raccontano gli organizzatori.

Si ricorda tuttora che un tempo dalla casa dei Freghei, maggiorenti della frazione di Solva, si movevano muli carichi di “biscette” che scendevano nel capoluogo per essere recate in omaggio a parenti, amici e conoscenti.

Inteso il programma della giornata che prevede:

• Ore 9.1 S Camminata non competitiva lungo le mulattiere di Solva con Partenza Piazzetta antistante Chiesa Parrocchiale, organizzata dalla SOAMS

• Giochi ed intrattenimenti per bambini: Trucca Bimbi e Baby Dance con Sora Facce Dipinte

• Musica

• La possibilità di mangiare dal pranzo alla merenda;

• Un momento di relax in una località panoramica ed incantevole …

• Mercatino di artigianato a cura dell’Associazione Artigianalmente

… senza dimenticare le tradizionali, squisite BISCETTE!!!